Sofija Janićijević roni gorke suze: Ne može da preboli da je Terza ostavio na cedilu kada se cela kuća okrenula protiv nje! (VIDEO)

Sve je sustiže!

Sofija Janićijević pobegla je u garderober kako bi isplakala more suza, a ona je priznala da joj nije dobro zato što se cela kuća okrenula protiv nje dok je Terza ostavlja na cedilu.

- Ja sam dala svoj život na kocku da bih ušla sa njim u odnos. Rizikovala sam svoju budućnost i sve - rekla je Sofija.

- Najgore je što nije stao ni na jednu ni na drugu stranu - rekla je Sofi.

- Na sredini je, tražio mi je da se distanciramo. Ne laže Milica, ali znam šta se radi i kako se radi. Ništa me ne dotiče šta priča, ništa mi nije bitno. Samo me boli ovaj odnos što se ne zna kakav je. Pre njenog ulaska se menjao - rekla je Sofija.

- Delovalo je kao da želi da ti njega ostaviš - rekla je Sofi.

- Ne znam da li si primetila da se cela kuća okrenula protiv mene, a on me ostavlja na cedilu u potpunosti. Pušta me apsolutno samu, ja ovo nisam zaslužila. Uvek sam stala iza nas, mogu misliti koliko mi se roditelji raspadaju napolju - rekla je Sofija.



Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.