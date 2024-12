Spavamo i uživamo: Terza dao do znanja da on i Sofija cvetaju, Milici se slošilo! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Borislav Terzić Terza i Milica Veličković vređali su se sve vreme, a on je u jednom trenutku dao do znanja Milici da on i Sofija uživaju u izolaciji zbog čega se njemu slošilo.

- Laku noć, spavamo - rekao je Terza.

- Spavamo? Ja bih se ubila da ne spavam pored svog deteta nego pored ljubavnice - rekla je Milica

- Ti si došla nekom da prosipaš moral - rekao je Terza.

- Tako je - rekla je Milica.

- Ćeri tatina, spavaj - rekao je Terza.

- Bože koja morbidnost - rekla je Milica.

- Nije moj tata lud nimalo - rekao je Terza.

- To je ljubavnica i ku*va koju su razvlačili u Tetovu - rekla je Milica.

- Ti ćeš moju decu da sahranjuješ - rekao je Terza.

- Naravno boli me ku*ac za tvoju porodicu - rekla je Milica.

- Mene boli ku*ac za tebe - rekao je Terza.

- Spavaj sa ljubavnicom dok ja ne mogu da dojim - rekla je Milica.

- Pa ne možeš da dojiš od tvojih silikona - rekao je Terza.

- Spavaj pored ljubavnice - rekla je Milica.

- Mi sad spavamo i uživamo - rekao je Terza.

- Au druže koja bolest, koja boleština - rekla je Milica.

- Šta te blam? - upitao je Terza.

- Mi sad spavamo i uživamo, koja bolest - rekla je Milica.

- Idi uživaj, šta ću ja da trčim za tobom - rekao je Terza.

- Ti si izjavio da vi sad spavate i uživate - rekla je Milica.

- Kome si ti poželela da pogine? - upitao je Terza.

- Idi kod svoje ljubavnice za koju si rekao da uživaš sa njom - rekla je Milica.

Autor: N.P.