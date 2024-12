Ugrizla se za jezik: Sofija ključa zbog Terze, Dača ponovo u ulozi savetnika! (VIDEO)

Nastavljaju po starom!

Sofija Janićijević priznala da je Daču Virijeviću da je juče u sobi za izolaciji imala potrebu da izvređa Borislava Terzića Terzu, nakon čega ju je on posavetovao da se povuče i pusti ga da reši sve sa Milicom Veličković.

- Znaš kad je juče rekao da dođem, normalno sam legla, a on mrtav hladan da me zagrli. Kaže on meni: "Ti si našla da mi okreneš leđa, kad mi je nateže". Htela sam da mu kažem da je bolesnik, ali sam samo ćutala - govorila je Sofija.

- Znaš šta, pričao sam sa Mićom, normalno je da mu je dete najbitnije. Treba da reše problem, ti se skloni sa strane - dodao je Dača.

- Jesam, zato sam išla samo krato na žurku - poručila je Sofija.

Autor: A. Nikolić