Slobodna sam, hvala Bogu: Maja Marinković otkrila šta želi sebi u Novoj godini, spomenula Cara, pa analizirala slučaj Milice, Sofije i Terze! (VIDEO)

Maja sa svojim ocem Takijem uveličala je snimanje novogodišnjeg programa Red televizije, pa progovorila o svojim željama, i dala svoj sud o Sofiji i Terzi.

Maja Marinoković bivša učesnica rijalitija, pojavila se u društvu svog oca Takija Marinkovića, na snimanje novogodišnjeg programa Red televizije.

Maja se pojavila vidno raspoložena i nasmejana. Na sebi je nosila crnu kombinaciju sa zlatnim detaljima, a sve prisutne je tom prilikom ostavila bez daha.

Medijima je otkrla da se oseća nikad bolje, pohvalila se da iza sebe ima jednu lepu i uspešnu godinu. Maja otkriva da iza sebe ostavlja ljubavne turbulencije i da jedva čeka da vidi šta je čeka u novoj godini.

Na pitanje po čemu će pamtiti ovu godinu Maja otkriva:

- Pamtiću je po tome što sam sebi uspela da kupim stan sa 28 godina, ponosna sam na svoj uspeh i na mnoge druge stvari, ali za sada to mi je nešto najupečatljvije - rekla je Maja.

Maja otkirva i kakav je njen ljubavni status.

- Slobodna sam hvala Bogu, nadam se da će tako i da ostane - rekla je Maja pa dodala:

- Filipa Cara ne bih komentarisala, to je prošlost i nadam se da će tu i ostati. Što se mene lično tiče svu sreću mu želim. Ostali smo u okej odnosima posle raskida, to je moja najnormalnija veza mogu slobodno da kažem, samo eto prekinuli smo odnos i to je to - kaže Maja.

Maja važi za nekog ko dosta ulaže u svoj izgled, pa tako i sada medijima nije moglo da promakne da na sebi ima nove promene.

-Tačno, uradila sam nove zube, nadam se da vam se sviđaju.Kosu sam skratila malo za promenu, što ne znači da je za dan,dva neću ponovo nadograditi, kod mene je sve to promenljivo. Sada sam slobodna i tada sam najbolja verzija sebe, muškarac da bi mene pratio mora da bude psihički jak, jer sam ja neko ko je jedan veliki borac i sve to ima težinu - otkriva ona.

Na pitanje da li se plaši da će ostati sama, Maja otkriva:

- Obožavam svoju slobodu i uživam u njoj. Ljubav ne treba juriti, jer sve što jurimo to beži od nas. Ako se desi desi se, sve treba da ide svojim tokom - rekla je Maja.

-Kako komentarišeš aktuelna dešavanja u "Eliti"? - bilo je sledeće pitanje za Maju, a ona otkriva:

- Ne uspem sve da ispratim od obaveza, uspem ovo što je po portalima. Od ujutru do uveče sam u obavezama. Mislim da je Sofija devojka koja ima svoj cilj u glavi. Terza je tu ispao loš, neću ja nikoga da osuđujem. Kada si u zatvorenom prostoru svašta može da se desi, to nije svakako moj problem - rekla je Maja.

-Ko je tačno kriv u svemu tome, Sofija koja ima svoj cilj ili Terza - pitali su Maju.

- Ne, on je kriv. Ona možđe da pokušava, on je zauzet i trebao je da kaže ne. Može svako da pokušava, ali ako ti ne dopustiš pristup sve je to uzaludno. Tako da, ima i ona deo krivice ali moje lično mišljenje je da je on kriv.

Na ulazak trudne Milice Veličković u rijaliti Maja kaže:

- Svako ima pravo da odlučuje o svom životu i da se bori za sebe. Od mene ima podršku i želim joj svu sreću. Nešto sam ispratila, dopadaju mi se njeni postupci. Ona je elokventna i zna da se odlčno odbrani. Ne sumnjam ja u nju svakako - kaže Marinkovićeva.

Maja se dotakla i svog oca Takija, koji je skoro imao zdravstvenih problema, zbog kojih je čak bio i hospitalizovan.

- Bio je bolešljiv, mučio ga je šećer. Sada je sve okej nadam se da će tako i ostati, ne smem da ga nerviram - otkrila je Maja.

Dotakla se i drugih parova u "Eliti", pa vezu Peje i Ene komentariše sa rečima hvale.

- Već sam to komentarisala, nemam ništa protiv. Ako je njima lepo, meni je još lepše. Nisam baš informisana pa ne mogu da sudim da li će ostati zajedno. Ne volim da komentarišem nešto za šta ne znam sve detalje - rekla je Maja.

Za sebe u novoj godini izdvojila je posebne želje.

- Puno sreće i zdravlja, porodica da mi bude zdrava, a sve ostalo će doći - kaže Maja sa osmehom na licu.

Marinkovićeva ne smatra da joj je potreban imućan muškarac, jer kako kaže sposobna je i ima svoj novac.

Ne razmišljam o tome, mene pare nikad nisu zanimale jer imam svoje. Sposobna sam da napravim pare, i kroz rijaliti i kroz Tiktok. Pare me hoće jer mi nisu važne. Ljubav i poštovanje mi je najvažnije - otkriva Maja.

Detaljnije pogledajte u video klipu:

Autor: K.Kelava