Sanja Grujić otkrila koliko joj fali Marko, a evo kako komentariše njegovo učešće u Eliti (VIDEO)

Ponosna na svog dečka!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Milanović Panda i Anastsija Buđić ugostilli su bivšu rijaliti učesnicu Sanju Grujić . S obzirom da je Sanjin dečko Marko Stefanović od nedavno učesnik rijalitija "ELITA" Sanja se prvo dotakla teme njih dvoje, pa otkrila da li joj dečko nedostaje.

- Sanja, kako si zadovoljna Markovim ponašanjem i da li imaš nešto da mu zameriš - pitao je Panda.

- Prezadovoljna sam Markovim ponašanjem, nemam ništa da mu zamerim, lepo se uklopio to mi je bitno. Drago mi je što ima bogatiji društveni život nego što je imao u sezoni kada smo se upoznali. Mislim da nikada neće uraditi nešto što bi mene povredilo. Što se tiče grupinih treninga nemam ništa protiv toga - rekla je Sanja.

- Drago mi je što sve devojke žele sada da treniraju, meni to imponuje. Komentarisalo se pre u fazonu ko će Marka, eto sad mi je drago i da gledaoci vide koliko devojke žele Marka i koliko je poželjan. Prija mi to, a prija mi i to što je nedodirljiv.

- Da li je to njegovo prirodno ponašanje, ili si mu dala neke savete - pitali su Sanju.

- Kada smo se pripremali za njegovo učešće dala sam mu savete da ne ulazi u konflikte, kada su pitanje muško ženski odnosi nisam to dovela u pitanje nikad. Mi smo našu ljubav gradili na čvrstim temeljima. Imali smo spolja trzavice zbog temperamenta samo. Ne treba ja da mu postavljam granice, ako me voli postaviće ih sam.

- Ovo je prvi rođendan koji si dočekala bez Marka od kada ste zajedno, pa kako si ga provela? - pitala je Anastasija Sanju.

- Iskreno da ti kažem preplakala sam ceo dan, samo sam čekala njega da vidim. Bila sam srećna što sam sa porodicom, ali Marka ne može niko da mi zameni. U njemu ne vidim samo dečka, već i druga i brata. Nije on meni falio samo taj dan, fali mi stalno. Navikla sam da sa njim delim sve, i dobro i loše.

Detaljnije pogledajte u video klipu:

Autor: K.Kelava