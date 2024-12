Ovo što su uradili Milici je zločin: Sanja Grujić surovo oplela po Terzi i Sofiji! (VIDEO)

Sanja Grujić dala svoj sud o Sofiji Terzi i Milici.

Sanja Grujić gost je emisije "Pitam za druga" na Red televiziji. Komentarisala je aktuelne teme u "Eliti" pa se dotakla Sofije Janičijević, Terze i Milice Veličković.

- Iskreno sam oduševljena Miličinim ulaskom, toliko me je oduševila njena snaga i rečitost. Nekako je stamena, nije dozvolila da je poljujaju. Mislim da iznuta gori, svakoj ženi želim takvu snagu. Ovo što su joj uradili ravno je zločinu. Terza je naseo na Sofijinu priču, sve ga je slagala. Bez obzira na sve to nije smeo tako nešto da uradi trudnoj Milici, i da su mu se ugasila osećanja trebao je to da joj kaže kad izađe - rekla je Sanja.

Šta misliš kakva je Terza osoba? - pitali su Sanju.

- Rekla bih da je on mentalno zakržljao, razvio se do četrnaeste godine i tu je stao. Ne samo po njegovim postupcima, to vidimo kroz celu njegovu ličnost. Nema u sebi muškost, pati da bude u centu pažnje. Uvek se oseća kao neka niža rasa tako da ga nazovem. Sa ovim što je uradio Milici mislio je da će da se vine u nebesa i dobije trenutak pažnje. Mizarna mi je osoba.

Kako gledaš na to njegovo kukanje? - pitala je Anastasija Sanju.

- Mislim iskreno da naruče trenutno zbog mede i toga što je Milica iznela o Sofiji. Da je narikao zbog Milice i bebe to bi radio onaj dan posle poziva. To sve samo pokazuje koliko je on primitivan i glup. Nema nikakvog iskustva, nema ni obrazovanje ne ume da se snađe - rekla je Sanja.

Da li je svestan da treba da postane tata? - pitao je Panda.

- Kakav on može biti otac takav kakav jeste, on može da bude samo primer kakvo dete ne treba da bude. Sem što je napravio dete ništa drugo nije uradio, i što je njoj naneo takav stres. On je Milicu ovim postupkom lišio nekih najlepših stvari, da idu da kupuju kolica, gledaju njegove prve korake, uče prva slova sa tim detetom. Ovim što je uradio uništio je dva života - dala je svoj sud Sanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: K.Kelava