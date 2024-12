Sve što kažem, ispadam smešan: Terza prihvatio da bude stavljen na stub srama zbog svojih postupaka, Milica odbija da poveruje da mu je žao! (VIDEO)

Ne veruje mu nijednu reč!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prvo pitanje pročitao je Borislavu Terzića Terzu.

- Kažeš kad si video Milicu, postao si svestan svega. Druže zaljubio si se na prvi pogled, a ne posle šest meseci, pa da zaboraviš ko je Milica - glasilo je pitanje.

- Meni se to jednostavno desilo, svestan sam sad kako to izgleda napolju i šta sam njoj priredio. Trpim sve kritike i uvrede, smatram da sam to zaslužio. Sve što kažem, ispadam smešan i da foliram - rekao je Terza.

- Laže sve, ovo je klasična peračina, ali nikad se neće oprati. Želim im da ostanu zauvek zajedno. Sinoć je kao naručio pesmu za mene, kao plakao. Pipao je ljubavnicu, pa pipao moj stomak i zato je dobio ono što je dobio. ovo su sve manipulacije - rekla je Milica.

- Njemu je sad stiglo iz d*peta u glavu, zato ga je sve poremetilo. Njima je žao kad se tek sazna šta rade. Nije on još svestan - rekla je Ena.

- I dalje mislim da voli Sofiju, mislim da se stvarno zaljubio, jer odbijam da poverujem da bi nekoi uradio tako nešto ženi iz hira - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković