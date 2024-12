OVO NIJE OČEKIVALA! Đedović ispresecao Sofiju pitanjima o Kikiju, Atmiru i Medi, ona šokirala otkrićem (VIDEO)

Haos u najavi?!

Sofija Janićijević stajala je sa Markom Đedovićem u pušionici, te je pokušala da razjasni celokupnu situaciju.

- Ja ne znam za šta se on (Atmir) oglasio, stvarno smo sarađivali, to je bila samo saradnja - rekla je Sofija.

- Dejan bio u zatvoru, pa kao meda izašao iz zatvora - pitala je Kačavenda.

- Ja koliko znam, ne...Kako izgleda taj, Kiki - pitala je Sofija.

- Zaista ne znam, evo Milica će da ti objasni - rekao je Marko.

- Kiki ne postoji, kao neki treći, peti, nego je to nadimak, to je on - rekla je Sofija.

- Dejan ne postoji, to svi znamo, šta si Dači pričala

- Kako ne postoji? Sve ovo što sam pričala, pričala sam i njemu - rekla je Sofija.

- S kim si se posvađala dva dana pred ulazak...Samo se blamiraš, šta god da je, boli te ku*ac. Ništa gore nije od ovoga što si ti uradila ovde - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić