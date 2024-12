Rekapitulacija noći!

Protekle noći održala se emisija ''Pitanja gledalaca'' koju je vodio Milan Milošević, a na samom startu Borislav Terzić Terza progovorio je o prevario koju je počinio svojoj trudnoj verenici Milici Veličković. Naime Terza je otkrio da mu se jednostavno ''desilo'' da se zaljubi u Sofiju Janićijević i da za to nema opravdanja.

Sofija Janićijević priznala je da kada se Milica Veličković pojavila u Beloj kući nije želela da joj se suprodstavlja i odgovara zbog njenih postupka, te je Borislav Terzić Terza ponovo branio svoju devojku.

Sofija Janićijević konačno je propričala, te je otkrila istinu o Atmiru Albi:

- Demantujem sve, vidi se po meni da li sam ja k*rva ili ne. Atmir je dete iz mešovitog braka, iz Bogovinja. Bio je oženjen, ali razveo se kad smo ušli u vezu. Nije ostavio ženu zbog mene, nego oni moraju da se ožene ženom koji njihovi roditelji izaberu. Imao je 18 godina kad se oženio. Bili smo dugo u vezi, maltene smo živeli zajedno jedan period. Mislim da se jako z*jebao što se Milici javio - ispričala je Sofija.

- Nisam animir dana, nisam nikad igrala oko šipke. Da rešimo aferu Meda, dečko s kojim sam bila u vezi šest godina je bio Meda, ali nikad ga nisam tako zvala. On mi je zatvorio firmu, svašta mi je radio jer je bio jako ljubomoran. Ostavila sam ga pre godinu dana i tražila sam zabranu prilaska, čak je i kod mojih roditelja dolazio. Rekao je da ako uđem u vezu s nekim drugim, da će mi zagorčati život - nastavila je ona.

Anđela Đuričić otkrila je da Borislavu Terziću Terzi nikada neće preći preko svih uvreda koje joj je izgovorio, te mu je potom najavila haos preostalih sedam meseci u rijalitiju.

Sofija Janićijević ponovo je progovorila o svojoj prošlosti, te se na pitanje o Medi potpuno zbunila. Naime ona je istakla da je Atmiru Albi dala ime Dejan, a potom i Meda kako bi zataškala njegovo pravo ime:

- To je isti čovek. Dejan je morao da se zove ovde i da bude predstavljen tako, ali je ljubomora bila jača, zato smo i prekinuli našu vezu. To je nešto najgore što on poseduje u sebi. Samim mojim ulaskom ovde nisam verovala da će da se javi, ne Milici, nego da se oglasi uopšte. Morao je da bude Dejan, morao je da bude "Meda", sam je to tražio i želeo, sada je sam uradio ovo sve - rekla je Sofija.

Učesnici Bele kuće ostali su potpuno zbunjeni pričom Sofije Janićijević, te su doneli zaključak da se neki delovi slagalice ne poklapaju.

Milica Veličković nastavila je sa raskrinkavanjem, te je obelodanila da je Sofijina mama, Brankica za Novu godinu kada bi trebalo da dođe u Belu kuću i vidi Sofiju, isplanirala da iznajmi čoveka koji bi glumio Medu.

Učesnici su se ostrvili na Aneli Ahmić jer se kako tvrde, šlihta Milici Veličković zbog podrške koju ona dobija svakodnevno od svojih fanova. Naime Marko Đedović je poludeo, te je svima zapušio usta.

Sofija Janićijević poverila se Luletu Bahanaliji da joj je Atmir Alba ponudio 300 hiljada evra samo da se ne pojavi u "Eliti 8".

Sofija Janićijević progovorila je o svojoj vezi sa Atmirom Albom, te je priznala da im je odnos bio jako toksičan, kao i da joj je on svaki put kada bi se posvađali zatvarao salon nameštaja.

Milica Veličković i Sofija Janićijević zaratile su ponovo, te su sve vreme provocirale jedna drugu prozivkama. Milica je otkrila nove informacije o Sofijinoj prošlosti:

- Raša iz piljare matori ti je platio usta prvi put - rekla je Milica.

- Ja ne znam ko je Raša i šta je piljara, tj. znam šta je piljara, tamo gde se kupuje voće i povrće, ali ona može da dobije informaciju i dezinformaciju... Roditelji su 2021. godine prodali stan na Karaburmi kako bih ja bila samostalni uvoznik, uvezla sam robu iz Kine i Turske, pa sam se opet pomirila sa njim i upetljala u sve to - rekla je Sofija.

Milica Veličković otkrila da je razaralo što se Sofija Janićijević šali na račun nje i bebe kao i da je boli što Borislav Terzić Terza to nije zaustavljao. Milica se u jednom trenutku rasula na komade i počela da roni gorke suze.

Marko Stefanović dao je svoj sud o Sofiji Janićijević, te je urnisao uvredama jer smatra da je gora od Borislava Terzića Terze zato što je on ušao iskreno u odnos sa Sofijom, dok je ona to uradila planski.

Milica Veličković otkrila je da joj se Borislav Terzić Terza gadi, ali i da je to neka vrsta emocija i da jedva čeka da postane ravnodušna. Ona je istakla da joj je najteže bilo da gleda njihove intimne odnose.

Sofija Janićijević otkrila je da je doživela traume kada su se Milica i Terza vređali u izolaciji preko zida, te da je tad osetila nešto što nikad u svom životu nije.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić saznali su da ih Ena Čolić i Jovan Pejić Peja ogovaraju iza leđa, te su ostali šokirani zbog njihovog lažnog predstavljanja i ponašanja kao da je sve u najboljem redu.

Milica Veličković otkrila je da je najviše boli što je svesna da Borislav Terzić Terza nju nikada nije voleo, dok ona njega jeste. Zbog ovog izlaganja Milica je prolila gorke suze, što je mnogima bilo teško za gledanje.

Danijel Dujković Munjez pokušao je da se opere od etikete ljigavca, te je priznao da će biti tu za trudnu Milicu Veličković od početka, pa do kraja njenog boravka u rijalitiju.

