Majka ipak znala za zeta Atmira Albu?! Zbog ovog dokaza Sofijina priča da je zbog nacionalnosti dečka roditeljima lažno predstavila PADA U VODU (VIDEO)

Odnos koji trese region od samog početka rijalitija ''Elita 8'' jeste upravo odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze zbog javne preljube koju je on načinio svojoj trudnoj verenici Milici Veličković.

Poslednjih dana u žiži javnosti našao se bivši dečko Sofije Janićijević, Atmir Alba, kojeg je ona krila kao zmija noge i izmišljala mu svaki drugi dan novo ime. Naime Sofija Janićijević protekle noći otvorila je pandorinu kutiju i priznala da su ''Meda'' i Dejan Trajkovski ustvari jedna osoba, a to je upravo Atmir Alba.

Sofija je priznala da je lažnim identitetom predstavljala svog bivšeg dečka zbog njegove nacionalnosti, kao i da čak ni njeni roditelji nisu znali pravo ime i prezime Atmira Albe.

- Sofija, je l' Dejan ili taj na "A" meda - glasilo je pitanje.

- To je isti čovek. Dejan je morao da se zove ovde i da bude predstavljen tako, ali je ljubomora bila jača, zato smo i prekinuli našu vezu. To je nešto najgore što on poseduje u sebi. Samim mojim ulaskom ovde nisam verovala da će da se javi, ne Milici, nego da se oglasi uopšte. Morao je da bude Dejan, morao je da bude Meda, sam je to tražio i želeo, sada je sam uradio ovo sve - rekla je Sofija.

Iako Sofija već danima unazad menja iskaze o dotičnom i tvrdi da njena mama Brankica nije znala za Atmira Albu, dokazi na njenom Instagram profilu dokazuju drugačije.

Na Instagram profilu njene majke jasno se vidi snimak na kom se Sofija zahvaljuje Atmiru za buket cveća kojim joj je ulepšao dan na poslu, uz sledeće reči:

- Početak radnog dana je jako važan za kvalitetan nastavak dana. Hvala mom dragom A (srce)

Mnogi gledaoci baš zbog Sofijinih različitih iskaza iz dana u dan sve više sumnjaju da se na video snimku jasno radi o Atmiru Albi, a da li će on končano progovoriti i otkriti svoju istinu, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.Panić