Nikada te nisam voleo: Terza uputio Sofiji brutalne reči, istakao da se neće pomiriti sa njom, ona iskazala gnev: Kleo si se u brata i lagao me!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' bilo je postavljeno Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Da li si spustio loptu sa Terzom jer je otkrio istinu o Anđeli? - glasilo je pitanje.

- Ne. Mislim da je pojgrešio jer je vređao ljude kad mu iskreno kažu mišljenje. Ja sam o njemu rekao šta sam imao - istakao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo postavljeno Borislavu Terziću Terzi.

- Da li ste Sofija zajedno? - glasilo je pitanje.

- Ne. Nismo zajedno i nikada nećemo biti. Doneo sam odluku - kazao je Terza.

- Kako sad to? Rekao si mi da sam ja tvoja najveća ljubav? Druga osoba u tvom životu koju si zavoleo - dodala je Sofija.

- Nikada te nisam voleo. Posle dva meseca ona meni može da bude draga. Ne mogu da volim nekog posle toliko vremena - istakao je Terza.

- Kleo si se u brata i lagao me. Govorio si da me voliš, sram da te bude šta mi radiš - kazala je Sofija.

- Je l' si voleo Milicu više? - upitala je voditeljka.

- Da, jesam. Sofija mi se dopala, zaljubljen jesam, ali je nisam zavoleo - kazao je Terza.

- On sad laže. Isti šablon, iste rečenice. Lupeta gluposti. Nije mi jasno da izgovara sve ove stvari. Napolju je predmet sprdnje jer govori sve što govori. On je jedan običan lažov. On je predstavljao odnos njihov njoj kao da je neka vanvremenska ljubav, a sad ima petu priču. Katastrofa šta čovek radi - kazala je Milica.

- Terza stalno menja iskaze. Nešto ima u tom odnosu sa Sofijom, nije moguće da je uradio sve ovo a da je ravnodušan - kazao je Mića.

