Surova realnost!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Dača Virijević dobio je reč.

- Mislim da je Milica poremetila njihov odnos, zato se Terza udaljio od Sofije. Da ona to sve nije iznela, on bi ostao s njom. Zaljubljen je u nju, ako nije, onda je ovo... - rekao je Dača.

- Sofija me je razočarala i povredila, jer je lagala. Kad sam video šta se dešava, odmakao sam se, jer ne želim više da je povređujem - rekao je Terza.

- Meni je bolesno da čujem da je dečko čije dete nosim, zaljubljen u drugu. Ne mogu da verujem šta sam sebi uradila. Sad kao neće da šeta s njom, jer to mene povređuje. Mene to sve povređuje i povređivaće me. Ovo mi je morbidno, bolesno i odvratno - rekla je Milica.

- Je l' ti i izolacija smeta - pitao je Terza.

- Puši k*rac, nije mi Đedović pravio dete. On može i moju pokojnu babu i dedu da stavi u izolaciju - kazala je Milica.

- Nisu se j*bali u izolaciji, nego u sobi, u ćošku - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković