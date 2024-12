Anđela dočekala svojih 5 minuta: Saznala kako je Keti pljuvala Gastoza, pa osula rafalu paljbu - ona se pogubila u svojim lažima! (VIDEO)

Sasula joj sve u lice!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide razgovor Aleksandra Anđelića i Katarine Samardžić Keti u kom se svađaju zbog Nenada Marinkovića Gastoza.

- Vrlo je podmuklo da ti odgovara da Nenad skače ovde za tebe i brani te da sad kad ti ne odgovara to ili odgovara, pošto ne bi ti to dozvoljava. Krivo mi je što pričaš da je on budala sad kad vidiš da si us*ala stvar. Nisi zaljubljena, nisi ni u Nenada, nego sad kad vidiš da kuća vrši pritisak i prebacuješ da je on budala koja skače za tebe. On upada u probleme zbog tebe sa celom kuće, sa mnom ne može jer meni niko ne može crva da ubaci. Ti njega želiš da ocrniš da bi njemu predstavila kako ti je bitan. Nije ti Aca bitan. Žao mi je što je Nenad sebi dozvolio da radiš stvari na podmukao način. Mislim već neko vreme radiš ovo jer ti odgovara. On ispada crna ovca, a on se vezao za tebe i znaš kakvo mišljenje ima on o tebi. Vrlo si podmukla i ovo prebacivanje da on neće da se otkači od tebe, a a malopre si rekla kako ćeš opet da se vratiš da sediš pored njega. Sve je ovo tebi postao rijaliti, a ja sad i biram reči jer ne želim da budem gruba - govorila je Anđela.

- Ona meni ovo nije rekla, već da prestanem da ga provociram. Ja bih voleo da vi imate odnos kao Anđela i ja i da vam bude lepo. Mnogo želiš da je menjaš. Mi smo jedno drugo prihvatili takve i imamo poštovanje. Daj malo šlifa i igre, neka bude sladunjavo i lagano. Ne mogu da verujem da si stariji od mene. U suštini nije lepo na način na koji si rekla da sam budala, Anđela je u pravu za polovinu stvari. Ne mislim da ovo radiš zbog rijalitija, ali volim što imamo različita mišljenja, a i dalje smo zajedno. Glupo je kad neko treći kaže da sam budala i da treba da me otreseš u njegovim očima. Ovo nije zvučalo pitko i ispalo je kao da ja nju stalno grlim. Keti, ti pričaš kao da ja trčim za tobom i da te grlim i da te ljubim. Ja moram da te demantujem za to pipkanje, a da si ti to meni rekla direktno značilo bi da su ti usadili i ja bih to čuo. Keti, ja tebe ne pipam i zaparalo bi mi uši da si mi rekla da prestanem - dodao je Gastoz.

- Ne znam šta sam ja rekla - pravdala se Keti.

- Znaš ti vrlo dobro, bolje od svih. Nema šta da ispada - rekla je Anđela.

- Ja sam mu rekla da prestane da ga pecka i da mu da dva ili tri dana. Ja sam uradila ono što sam rekla, a nije mu bitno što to više ne radimo. Svaki dan imaš da mi zameriš nešto. Jutros si mi rekao da hoćeš da budem srećna i da rešimo i da ćeš da uradiš šta je do tebe da rešimo - besnela je Keti.

- Meni je rekla da je rekla Gastozu da je više ne pipka - dodao je Aca.

- Nisam mislila da si budala koja juri za mnom, ja se izvinjavam - dodala je Keti.

- Priča sat vremena ništa nije rekla, a njega ponižava. Ponižavaš nekoga pored koga ti više odgovara da sediš nego pored svog dečka zbog koga si ostavila nekog napolju. Rekla si da nisi zaljbuljena, znači sve radiš zbog zaljubljenosti. Ja bih na tvom mestu razmislila šta se vidi jer se između Aca i tebe emocija ne vidi - odbrusila je Anđela.

Autor: A. Nikolić