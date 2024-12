Ona će mu doći glave? Osvanula bizarna fotka na Stanijinom profilu, ona poistovetila dečka Alibabu s kosturom (FOTO)

Bivši partner aktuelne učesnice "Elite 8", Aneli Ahmić, Asmin Durdžić u žižu javnosti dospeo je kada je Aneli pri ulasku u prošlu sezonu otkrila da je njen partner prevario sa Stanijom Dobrojević, rijaliti zvezdom, kada se digla prašina, te su isplivale mnoge prljavštine iz njihovog odnosa.

Danas, Alibaba je i dalje u vezi sa Stanijom i kako je isticao, odnos im je nikada bolji, te ju je čak i verio, a za Pink.rs je otkrio detalje svadbe, što možete pogledati ispod.

Sada je na Stanijinom instagramu, sudeći po komentarima na mrežama, osvanula bizarna fotka. Naime, Stanija je na fotki u bikiniju koji je istakao njenu liniju, ali štiklom gazi kostura, što je diglo ogromnu prašinu u medijima. No, međutim, to nije sve! Da stvar bude još bizarnija, Stanija je na fotografiji pored na kosturu napisala Alibabino ime, a mnogi korisnici društvenih mreža došli su do zaključka da je poruka ove fotografije to da će mu ona na kraju, doći glave.

Šta se krije iza ovoga, ostaje nam da saznamo, a kako je to izggledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: pink.rs