Atmir Aliti Alba oglasio se ekskluzivno za Pink.rs nakon što je Milica Veličković pomenula njegovo ime u "Eliti", da bi potom Sofija Janićijević, njena bivša suparnica, priznala da je reč o njenom bivšem dečku, a ne samo dobavljaču luksuznog nameštaja.

Sofija je o Atmiru Alitiju Albi poslednjih dana ispričala brojne pikanterije - da njihovu navodo sedmogodišnju emotivnu vezu nije mogla da prekine zbog njegove ljubomore, da ju je ucenjivao, zatvarao salon nameštaja, nudio 300.000 evra samo da ne uđe u rijaliti, te da ga je prijavila policiji, zbog čega je dobio zabranu prilaska.

Atmir Aliti rešio je da se oglasi samo za Pink.rs i otkrije svoju stranu priče. Aliti demantuje sve Sofijine navode i ne krije da ima niz neprijatnosti otkako je u "Eliti" počela da o njemu priča stvari koje nisu istinite.

- Imam mnogo problema zbog svega što je ispričala Sofija. Ovde se svi znamo, ljudi sada mogu da pomisle da sam ko zna šta uradio. Pričala je da sam joj pretio, da sam joj slao ljude u Srbiju da je prate, to nije tačno. Nemam veze sa takvim stvarima. Rekla je da sam joj ponudio 300.000 evra da ne uđe u "Elitu", a ja u životu nisam imao toliko para. Ni 10.000 evra nisam nudio nikom, a kamoli 300.000 evra. Da sam joj ja to ponudio stvarno ili bilo ko drugi, pa ne bi ušla unutra. Rekla je da sam joj ja zatvorio salon, to takođe nije istina. Nemam veze, nemam ljude u Srbiji, kako ja mogu da joj šaljem inspekcije? Jedina istina je da su Sofija i njen otac uzimali robu od mene... Radim sa brojnim dobrim firmama u Srbiji, ljudi poručuju robu, plate na vreme... Sofija je dva, tri puta uzela robu, nije mi platila. Imam sve te podatke u knjigovodstvu, na carini, i dan danas mi duguje. Četvrti put, kada mi je tražila robu, ja nisam dao, jer mi je već dužna, što mogu sve da dokažem. Nemam kontakt sa inspektorima u Srbiji da bih joj ja zatvarao salon nameštaja u drugoj državi, niti sam nasilnik. Njen otac je policajac ili ne znam ni ja gde radi, non-stop pominje oca... Kako ja, Albanac iz Makedonije, mogu nju da pratim po Srbiji? Nemam takve ljude, ja to ne radim, kunem se u Boga. Nisam joj ja zatvarao salon, već ona sama, jer nije plaćala doprinose i ostale troškove državi, pa joj se tako zatvarao salon, a nije joj Atmir zatvarao. Njena firma ima dug prema mojoj firmi - objasnio je Atmir.

- Nikada nisam slao ljude da je slede i prate, nismo takvi ljudi, nisam se nikad bavio tim stvarima. Ne znam što to radi i što to priča, otkad je ušla Milica ona se promenila totalno, ne znam dalje šta će da priča - ponovio je on.

Sofija mu je iz rijalitija zapretila da o njoj ne iznosi nikakve stvari.

- Video sam kada mi se obratila u izolaciji, sutradan, poslali su mi. Ona priča da sam ja nešto izbacio, da sam nešto o njoj pričao, a nisam ništa. Njen život je njena stvar, sama lepo zna šta je radila i čime se bavi, ja sa tim nemam veze - počeo je svoju ispovest za Pink.rs Atmir Aliti Alba, a u kakvoj je vrsti odnosa bio sa Sofijom i koliko dugo, da li je u kontaktu sa njenim roditeljima, kao i na koji način je stupio u kontakt sa Milicom Veličković, pročitajte uskoro u NAREDNOM TEKSTU na našem portalu.

Autor: Darko Tanasijević