Sofija već bila ljubavnica! Ekskluzivno, Atmir Alba priznao: Bili smo u šemi, a ne u vezi, iako sam oženjen! Zna se čime se ona bavila...

Nakon što ju je trudna Milica Veličković svojim pitanjima i iznošenjem informacija u "Eliti" saterala u ćošak, Sofija Janićijević priznala je da je sa svojim dobavljačem Atmirom Alitijem Albom bila u emotivnoj vezi. Sada se oglasio on, ekskluzivno za Pink.rs, i izneo svoju stranu priče.

Sofija je, podsetimo, u "Eliti" rekla da je sa Atmirom Alitijem Albom bila u emotivnoj vezi sedam godina, te da ga je pred roditeljima zvala drugim imenom i prezimenom, Dejan Trajkovski, budući da je albanske nacionalnosti. Takođe, ispričala je da je njen dečko razveden, da je pre njihove veze imao brak, te da se ona nikome nikada nije umešala u brak.

Alba sve to demantuje.

- Nismo bili u vezi. To je bilo 2021. godine, tri-četiri puta smo se videli, to je bila jedina moja greška, što smo se upoznali. To nije bila ljubavna veza, veza je totalno drugo, već kombinacija, viđanje. Kakvih sedam godina u vezi, to bi onda trebalo da je 2017.?! Kucajte, istražite gde je i sa kim je bila. Ja živim u Makedoniji, ona u Srbiji, pa da smo bili u vezi, kakva to veza može biti? Ja sam oženjen, imam decu. I u to vreme, kada smo se viđali, bio sam oženjen. Nažalost, moja greška. Moja žena je to saznala u međuvremenu, ne sad, ali to je zatvorena priča. Nisam očekivao da će se ovo ovako saznati u emisijama, mi nismo iz tog sveta, ja ne znam kako to ide. Ja joj ništa nisam uradio loše iza leđa, pa da ona sada tako priča o meni. Ne znam, možda neke druge stvari, vezane za nekog drugog dečka njenog, pripisuje meni. Čuo sam neke priče, ali nisam dobio dokaze, pominje se i drugi muškarac A. S., ali ja o tome ne znam ništa, niti poznajem tog čoveka. Ne znam na šta je spremna dalje da priča o meni, samo da mi stvori nove probleme - ističe Atmir.

Kako kaže, lažne su Sofijine tvrdnje da je hteo da je zaprosi.

- Nije istina da sam hteo da je zaprosim, da sam bio u kontaktu sa njenim roditeljima, ja njih ne znam.

Takođe, otkrio je na koji način su se upoznali on i Sofija, ali i oštro demantovao njenu priču da poznaje Helenu Foks.

- Rekla je da samo se upoznali u salonu nameštaja u Srbiji, pa na sajmu u Istanbulu, da znam Helenu Foks... Prvi put sam čuo sada njeno ime, ne poznajem Helenu Foks, a ona je pričala da je to devojka druga njenog bivšeg dečka. Kog bivšeg dečka? Ja tu Helenu Foks ne poznajem, a Sofija nije bila samo sa mnom do sada. Nemam veze sa Helenom. Upoznali smo se ovde, u Skoplju. Radila je nešto drugo, pa je htela da radi taj salon. Znate vi mnogo dobro šta je ona radila, ja o tome neću da pričam, posle će ona ko zna šta pričati o meni - misteriozan je Alba.

Porekao je da je sa Sofijom bio na letovanju.

- Nismo bili zajedno na letovanju. Ja sam pre toga imao sliku na Instagramu iz tog rizorta, a Sofija je pre ulaska u "Elitu" otvorila Instagram, pogledajte datum kada je krenula da stavlja te slike. Nije istina da smo bili zajedno na letovanju - ispričao je on za Pink.rs, a zbog čega ga je zvala Sofijina majka Brankica Janićijević, i na koji način je stupio u kontakt sa Milicom Veličković PROČITAJTE U NAREDNOM TEKSTU NA NAŠEM PORTALU.

Autor: Darko Tanasijević