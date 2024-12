Kad pogledam u stomak, shvatim da dete neće imati oca: Milica oplela po bivšem, priznala da je boli što Terza njoj i bebi nije dao šansu! (VIDEO)

Rešeta!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je na samom startu podigao Milicu Veličković koja je priznala da joj je lakše od ulaska u ''Elitu 8'', a potom i izvređala Borislava Terzića Terzu.

- Milice kako se osećaš od kad si na istom mestu sa Terzom i Sofijom? - upitao je Darko.

- Mnogo mi je lakše, trebala sam ranije da dođem ovde. Umesto što sam skupljala u sebi, samo sam povećala bes i gnev što se verovatno i vidi po mom ponašanju. Možda ja ne izgledam dobro, ali sam mnogo bolje nego što sam bila - rekla je Milica.

- Koliko zapravo bola i tuge držiš u sebi? - upitao je Darko.

- Ja gledam da ih izvređam da bih skrenula sa moje tuge, sinoć sam pukla kada sam videla klipove i shvatila koja je to morbidnost u pitanju. Pukla sam sinoć samo zato što sam se vratila u prošlost - rekla je Milica.

- Kažeš da niko od nas ne može ni da predpostavi kroz šta si ti prošla? - upitao je Darko.

- Ne zna niko sem mene i moje babe - rekla je Milica.

- Zbog čega to držiš u sebi? - upitao je Darko.

- Bolje da stegnem zube nego da pustim monstrume da me gaze. Ja sam takva, ne volim da me neko sažaljeva - rekla je Milica.

- Terzu i Sofiju uporno nazivaš monstrumima, optužila si ih da su ti uništili život, kako sada izgleda svoj život? - upitao je Darko.

- Svaki put kad pogledam u stomak shvatim da mi dete neće imati oca, da je ostavio bebu od pet meseci zbog nekog koga ni ne poznaje. Ne plašim se kako ću ja sama sa njom, to sam razmišljala u početku, ali sam sada shvatila da joj takav otac ni ne treba. Boli me samo što joj nije dao ni šansu - rekla je Milica.

- Koliko te nervira što ti pojedini učesnici skreću pažnju na to šta tebi treba da bude fokus? - upitao je Darko.

- Njima je sve to nekako tema. Ne znam šta njih briga i što oni skaču dok NN govori ili ja. Ne vidim sad poentu skakanja, počela sam da plačem jer sam ja gubila dah. Ne mogu da verujem da mi ljudi ne dozvoljavaju da pričam. Komentarišu sad da li ja trebam da se baziram na Sofiju ili Terzu i računaju mi procente ko je koliko kriv - rekla je Milica.

- Kako se osećaš kada se setiš da ste letos ti i Terza planirali zajednički život, a sada si ostala sama? - upitao je Darko.

- Pa odvratno, iskreno ja se osećam kao da je on prevario bebu, a ne mene. Priča o nekom stanu, a ovde tri meseca nije pomislio na svoje dete. Kivna sam što je izostala njegova briga, bila sam spremna na to da neće biti fizički sa mnom, ali ja sam očekivala da će bar nešto reći iskreno. Ti ga pitaš šta ti je najveća briga, on kaže: ''Pa dete, ali ne mogu da prebolim što vređaju Sofiju''. Mislim šta dalje pričati, to su dva monstruma koji su bitni samo sebi. Ovo njihovo foliranje p - rekla je Milica.

Autor: N.P.