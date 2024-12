Zauvek će ostati NN otac: Milica ugasila Terzi svaku nadu, obećala mu da neće videti dete! (VIDEO)

Ostaje dosledna svojoj odluci!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je nastavio svoj razgovor sa Milicom Veličković koja je priznala da joj je lakše od ulaska u ''Elitu 8'', a potom stavila do znanja Terzi da će zauvek ostati NN otac.

- Optužila si Sofiju da ćeš zbog njene krivice izaći sama iz bolnice? - upitao je Darko.

- Do sada mi je bila fokus ona, kada sam je videla uživo nisam mogla da shvatim da žena može to da uradi. Od danas će biti NN fokus, pustila sam ga malo da se blamira. Sofija je jedan kamen, jedna bezosećajna osoba. Ovaj NN obožava rijaliti, već razmišlja koliko će procenata da ima. Samo mu je to bitno, samo Sofija - rekla je Milica.

- Rekla si da ostaješ pri svojoj odluci da će on biti NN otac. Da li si razmišljala da li je to pametna odluka? - upitao je Darko.

- Moja mama je bila protiv toga da monstrum bude NN lice, ali ja sam rekla ajde pustićemo monstruma da vidimo šta će raditi. Njegovo ponašanje nakon toga je bilo sve gore i gore, možda će njoj biti teško kad uđe u puberter. Mislim da će je pre biti sramota što joj je otac imao po*niće, meni bi to bilo teže. Ako bude na tatu, onda će joj biti krivo, ukoliko bude pametna ona će se ponositi mojom odlukom - rekla je Milica.

- Šta si saznala iz njegovih razgovora, da li se nešto promenilo tvoje mišljenje? - upitao je Darko.

- Vidim laži, vidim obmanu, vidim manipulaciju, ali njemu to više ne prolazi. Vidim sve ono što je radio prošle godine, a preko čega sam ja prelazila. Vidim da nije iskren, rekao je juče da je zaljubljen u Sofiju, a danas priča da ga ona ne zanima - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.