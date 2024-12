Stigla ga surova realnost: Terza šokiran potezima svog brata, osvrnuo se na Milicu, pa priznao da je još uvek voli! (VIDEO)

Skupio snage da progovori!

Borislav Terzić Terza razgovarao je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara". On je progovorio o svojim odnosima sa trudnom Milicom Veličković, te je otkrio koliko mu je teško zbog izdaje koju je priredio svojoj trudnoj verenici.

- Blam blamova je to što je moj brat sebi dozvolio. Rekao sam mu da se ne oglašava, rekao sam mu da može da bude uz nju, ali ništa loše. Stvarno nisam verovao da će ovo uraditi - rekao je Terza.

- Meni se čini da si ti jedan period bio miran i spokojan, verovao si da su tvoji uz Milicu - rekao je Darko.

- Pa da, ali niko od njih nije očekivao da ću ja to uraditi. Razočaran sam što nisu bili uz nju sve ovo vreme, blam me, ne mogu da verujem da su to rekli. Verujem Milici u potpunosti - rekao je Terza.

- Milici uporno govoriš da želiš dete, obećavaš da ćeš dati sve od sebe da ćeš biti dobar otac. Milica ti traži tri argumenta po čemu bi bio dobar otac, da li možeš da ih navedeš? - upitao je Darko.

- Niko posle ovoga ne očekuje da ću biti dobar otac, ali pokazaću napolju poštovanje. Meni je bitno da budu dobra ona i dete, kakav ću ja biti nije mi bitno. Ja kad legnem i kad se setim šta sam ja planirao - rekao je Terza.

- Sećam se da si pitao Milicu da legneš pored nje, a seti se letos kada ste ležali zajedno, kad si joj mazio stomak - rekao je Darko.

- Razmišljam o svemu, evo ona se smeje, dobro. Sve što kažem ja sam folirant. Danas kada sam popričao malo sa njom, otišao sam posle u hotel i bio sam nekako srećan što sam bar malo popričao sa njom. Siguran sam da negde i dalje u sebi ima neku ljubav prema meni - rekao je Terza.

- Da li te Milica i dalje voli? - upitao je Darko.

- Ne mislim da me voli, ali mislim da i dalje u sebi oseća nešto. Posle ovoga svega što sam joj priredio mislim da to sve pada u zaborav, mislim da sam ja njoj tu dok ne dobije dete, onda će me precrtati. Danas mi je rekla da ona ima dečka i da će taj neki njen da izvede bebu iz bolnice - rekao je Terza.

- Naravno imam dečka - rekla je Milica.

- Milica ima ponosan stav, ona je onako ponosna i ona će još više da te provocira umesto što bi sedela u ćošku i plakala. Sinoć se slomila i rasplakala, da li ti vidiš u tim trenutcima koliko je ona povređena, nesrećna, razorena u svakom smislu - rekao je Darko.

- Naravno, to je sve ona. Iza tog jakog lica se krije povređena žena, video sam kad joj zadrhti usna odmah kreće da plače, ja se tada sklanjam odmah - rekao je Terza.

- Kako reaguješ na njene tvrdnje da je nikad nisi ni voleo? - upitao je Darko.

- To može ona da priča, ali to je takva ljubav bila između nas i tako jaka emocija. Imali smo loš odnos dok nije došla beba, imali smo napolju par svađa gde je ona mene ucenjivala. To su bile male svađice, kada se naljuti nismo se čuli po dva tri dana - rekao je Terza.

Autor: N.P.