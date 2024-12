Informacija o Tetovu iz prve ruke: Aleksandra priznala da li joj je Sofija bila koleginica, pa otkrila da li se tamo devojke prodaju za novac (VIDEO)

Obelodanila šok detalje!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu ispovest Sofije Janićijević o njenoj prošlosti, boravku u Tetovu i ljubavnom odnosu sa Atmirom Alitijem.

On je pozvao Aleksandru Nikolić koja je već danima priča da svašta zna o Sofiji.

- Da li si radila sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Nisam lično sa njom, ali sam radila tamo. Ja sam mislila da me ona poznaje i da je čula za mene, ali očigledno je to druga Aleksandra Nikolić.

- Rekla si da znaš kolika joj je cena - rekao je voditelj.

- Nisam rekla za cenu, ona je meni rekla da zna za koliko para radim. Pljujem je jer je lagala i nije bila iskrena od starta. Sad je bila prvi put iskrena otkako je ovde. Ja sam isto radila taj posao, ne znam kako to naziva, ali to je da piješ piće sa gostima i imaš procenat. Ja sam to nazvala prodavanje magle. Sofija je perfidna, rekla je da se okreće kolo sreće i ona je mene napada kad nisam bila dobro i uživala je da je nekome loše. Desilo se njoj sad da je loše, a ja nijednog momenta nisam uživala kad se sve ovo iznelo - govorila je ona.

- Pretpostavljam da je u Tetovu maglovito, pa se dosta magle prodaje. Da li animirate te ljude koji tamo dolaze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Sediš, razgovaraš i oni plaćaju vreme koje provodiš sa njima. Oni plačaju piće koje ti piješ. Ona je to malo oblažila, neki klubovi imaju šipke i izbor devojke je da li će da pleše ili ne. Imaju igračice, imaju žene koje piju piće. Tamo nema prositutucije, bila bih g*vno da to kažem koliko god da mi je mrska. Ako neka devojka preko dana hoće da izađe, ona to može. Klub radi od 10 do 5, preko dana se spava i imaš pravo da radiš šta hoćeš, ali da je javna kuća nije, gazde to strogo zabranjuju i jako se ljute kad devojke rade prljave radnje - dodala je Nikolićeva.

