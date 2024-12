Žestoko: Kačevenda i Bebica brutalno opleli po Sofiji i Terzi, njena priča im i dalje ne pije vodu! (VIDEO)

Dele mišljenje da Sofiji i dalje sve laže!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanje novinara" podigao je Nenada Marinkovića Bebicu i Milanu Kačevendu kako bi dali svoj sud o datoj situaicji između Borislava Terzic Terze, Milice Veličković i Sofije Janićijević.

Šta misliš o svemu ovome? - pitao je Darko Bebicu:

- Počev od Terze, koji ovde plače i namešta u istom trenutku farmerke, jezivo mi je sve ovde. Šetanje Terzino u gaćama od ljubavnice do verenice, to mi je bolesno. Sada kada je saznao celu istinu nadam se da će lakše da pređe preko svega. Verovao sam Milici da je sve istina, jer ljudi koji su ušli naknadno smejali su se ovde kada Sofija priča o svemu. Znam tačno šta je Orjelntal klub, vrlo dobro znam šta se radi tamo, kao i u Bujanovcu i Preševu. Ovo mi je sve kretenski i tako jeftina priča, bolje da je sve ispričala odmah na početku. I dalje joj ne verujem ništa sem da je radila tamo.

Nakon toga Darko je pitao Milenu Kačevendu da iznese svoje mišljenje.

Kako komentarišeš sve ovo što smo čuli o Sofije, Milica je u jednom momentu prokomentarisala da je ona radila kao animir dama, da bi je ti urnisala, a sada kako ona kaže ćutiš? - pitao je Darko.

- Ne ćutim, nisam prozvana tada bila da pričam. Sve je jasno kao dan Sofija vrti priču. Ona je mislila da smo mi me*oli da ćemo mi poverovati. Priča da ovaj čovek krije od mame i tate da pije, to je smešno. Očekujem da će u narednih nekoliko dana da sve dođe na svoje - rekla je Milena.

- Šta ti znači to da će sve doći na svoje? - pitao je Darko.

-Pa da će reći celu istinu, ovo nije cela istina. Ko još ide da prodaje koktele u Tetovu. S obzirom da je govorila o svojoj porodici, kako je govorila da su oni normlni i strogi ljudi. Ko još ide da se slika u drugu državu, svaki veći brend bi došao ovde. Znamo kad je takav profil ljudi i takvi periferni klubovi, zna se ko ide tamo. Jasno je da se tamo ide zbog love, ako je želela da se bavi noćnim životom mogla je i ovde to da radi. Helena Fox je jasno govorila o tom poslu. Verujem Milici sve što priča jer nije ona neko ko će da laže i mulja. Jasno mi je da nije bila konobarica i da ja tamo išla zbog posla.

- Kakvu sliku sada imas o Milici, da li sada imaš jasniju sliku kroz šta je prošla?

- Aposolutno imam, ovo u trudnoći što se njoj dešava ne može svako da prođe kroz ovo. Znala sam ja da je ona jaka, nisam znala koje terapije pije kada sam čula nije mi bilo dobro, imala sam neku sličnu situaciju. Kada sam komentarisala, komentarisala sam momente kada beba nije bila ugrožena. Trebala joj je velika hrabrost da uđe ovde. Empatiju ovde nemaju oni koji su trebali da imaju. Od Terze sam očekivala druagciji pristup, razočarao me je jezivo. Verovala sam u njega, imao je dobar temelj iz primarne porodice. On je ovde upropastio sve, sam nije svestan svoje nesvesti. Uzasan je pod pritiskom, menja iskaz ka Milici non stop. Milicin ulazak je promenio sve ovde. Kada sam čula da je Milica na teškim antidepesivima šokirala sam se. On možda nije svestan i neće da prizna, mislim da ljubavi sa Terzine strane prema Milici nije bilo, jer ne možeš da se spotakneš na prvi kamen. On ovde brani Sofiju, to svi sa strane vidimo. Po meni je on ovde izuzetno samoživ, imam utisak da i Sofija i on ovo govore jer znaju šta se napolje iznosi, svesni su da imaju ozbiljan hejt. Rekao mi je deo razgovorsa sa Mlicom, po onome što je rekao nekako mi je MIlica delovala razmekšao a, onda ona ovde ustane da komentariše i ne izgleda uopšte tako. Cela ova priča mi je suluda - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K