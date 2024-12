Jezik dugačak od Beograda do Đenovića: Anđela Đuričić u svom stilu osilila po Terzi, ubeđena da je opčinjen Sofijinom silikonskom lepotom! (VIDEO)

Ovo je Sofijina i Terzina priča samo!

U emisji "Pitanje novinara" voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đurišić da iskomentariše aktuelnu situaciju u Beloj kući, pitao je da iskomentariše ponašanje Branislava Terzića Terze.

- Uopšte nisam promenila mišljenje od ponedeljka, to je po meni sve fejk. U ponedeljak mi je to izgledalo kao moja situacija u šestici. Mislim da je iskren samo prema Sofiji. Počela je večeras ds bude iskrena, to joj je prvi plus od mene. Mislim da tu nema ljubavi ona njega privlači se*sualno. Ona zna da privuče muškarca, ona je prelepa devojka. On ima opsesiju prema njoj. Sofija je prava silikonska lepotica. On ne može zbog nar5oda da kaže da ga boli uvo za Milicu, ali mi smo to već videli svi - rekla je Anđela

- Da li misliš da je Milica u pravu kada ne dozvoljava Terzi da joj dodiruje stomak?

- Ona najbolje zna šta je on zaslužio, a šta ne. Ispravna mi je jedan kroz jedan kada mu ne dozvoljava da dira stomak. Oni oboje vređaju Milicu. Sve dok ga Milica ne vodi sa strane i priča mu "cici, mici" po meni je ona ispravna. Ne znam šta bih radila da sam na njenom mestu. Ovo je Miličin život, svima nama je ovo tema, kao i Sofiji i Terzi. Njemu će ovo sve biti život kada izađe napolje proba još petnaest žena. Osećaj prema detetu možda nikad neće steći, imamo i takvih primera ovde - rekla je Anđela

Darko je nakon toga pitao Terzu da iskomentariše Anđeline tvrdnje da je ono sve samo njegova priča a ne život.

- Naravno jedva su dočekali da to kažu, čim kažu da im je ovo tema oni kupe poene naroda dok je Milica ovde. Dok ona nije bila tu, ćutali su. Boli njih uvo za Milicu, bebu i mene. Ovo su sve klasična dešavanja u rijalitiju.

Nakon toga ubacila se ponovo Anđela:

- Moram da iskomentarišem a nisi me pitao, mislim da je Dačo krenuo da se ograđuje od Sofije pa se posle vratio. Ograđivanje od Sofije ne postoji u ovoj kući. To nije istina. Niko je ne vređa, ne komentarišu je čak ni za stolom je niko ne vređa.

Razumem u potpunosti Milicu, ali ovde je bilo sličnih stvari gde su žene radile loše stvari, pa su se družili niko nije osudio ništa. Stojim iza svakog svog posla, imam isto mišljenje kao Đedović. Ovde su pobeđivale iste kao što je Sofija. Ne treba se od nikog ograđivati - rekao je Lepi Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K