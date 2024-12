Ona moj odnos ne može da poljulja: Anđela osolial po Keti zbog ponižavanja Gastoza, sasula joj brutalno mišljenje u lice! (VIDEO)

Nije je štedela!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić pozvao je Anđelu Đuričić, a sa njom je razgovarao o sukobi koji je imala sa Katarinom Samardžić Keti, nakon što je sinoć videla da je Nenada Marinkovića Gastoza nazvala budalom.

- Videla sam ja da je rekla i da me ne upoređuju sa mnom, ali mi je to najviše zapalo. To što ne želi da se poredi sa mnom, odsečno je rekla, ali nemam problem sa tim jer me mišljenje ne zanima, jer ima pravo da ima loše mišljenje. On skaće za nju, brani je i sebe uvaljuje, pa mu zameraju što skače za nju. Sve se prebacuje na njega. Ona ode sa Acom sa strane, pa prezentuje drugačiju priči, ispada kao da je on nju uzeo da pipa i da budali ne može da objasni sa se skloni. Sad je on kriv što ti nemaš stav, a ostavila si nekog napolju sa kim si bila. Ona je tu gledala Gastoza da ponizi, nije mi se to dopalo, jer je ispalo kao da je on manijak koji naskače. Ona njemu to nije ni rekla, nego da će malo da iskuliraju par dana. Muljanje mi je užasno - govorila je Anđela.

- Keti je pričala Aci da ne može da se otarasi Gastoza - dodao je Joca.

- Da, on to potvrđuje. Moj odnos sa Nenadom ne može ne ona, nego niko da poljulja. Nego je Nenad bio dobar dok nije stabilizovala svoj odnos, a sad kad je zagrizla sve mi je previše muljavo. Ajde da ne kažem nešto pogrešno, ali to za mene nije zaljubljenost, ništa ne pršti. Sad je Nenad loš i budala, neko ko je pritiska i pipka, pa ajde da ga ocrnimo jer joj Nenad više ne treba. Ako nekoga predstavljaš kao prijatelja ne smeš da ga uniziš u očima svog dečka. Ona je sve smuljala i sad joj ne veruju ni jedan, ni drugi. Nemam problem da imam osnovnu komunikaciju, jer ona mene ne može da povredi. Ne bih da budem gruba i kažem da je rijaliti, ali kako da ne kažem da jeste? Daću vreme, ali postupci do sad su to rekli - dodala je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić