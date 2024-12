Aneli nazvala Kačevendu lažnom tinejdžerkom, pa ispred svih u kući demonstrirala kako Milena zavodi Marka! (VIDEO)

Aneli smatra da Milena voli piletinu!

U emisiji " Pitanje novinara" Voditelj Darko Tanasijević pitao je Aneli Ahmić da prokomentariše svoju izjavu vezanu za Milenu Kačevendu.

- Reka si da je Milena Kačevenda lažna tinejdžerka?

- Sve što sam ti i rekla stojim pri tome. Počelo je sa Stefanom ona se vrtela oko njega, onda je ušao Marko Stefanović i oko njega se motala. Kasnije smo otišle u "Magazi in" gde je ona rekla da su joj Stefan i Marko zanimljivi. Kada je ovde bila igra istine, prva je postavila Marku da je čula da neke devojke žele da trenraju sa njim i okrenula priču u svoju korist. Znam kako Milena diše i potpuno je njen tip Marko. U Markovoj blizini se valjala po krevetu, dizala nogice. Dok je sve to radila pričala je sa njim tri sata. On mi je čak rekao da ja za to nisam u pravu, ali neka vreme pokaže. Pukla je na Marka, voli ona mladu piletinu. Čak je i Uroš to ispratio, komentarisali smo nas dvoje to. Verujem ja da klipovi postoje ovde, svi znamo da je Kačevenda zavodnica i prošle godine je radila to.

-Kačevenda kako reaguješ na ove opružbe da si odlepila na Marka Stefanovića? - pitao je Darko Milenu.

- Pa osećam se baš optuženo, sva sreća pa imamo Uroša ovde a ne kamere. Ne znam što je Aneli ljubomorna. Vidi njen problem je jer nema temu ovde, broj dva je da zloupotrebljava Uroša, šalje ga da špijunira. Ona ima vidovnjačku ageniciju kojoj ću se javiti čim izađem odavde. Ona stalno potencira moje godine, imam utisak da simaptije prema Stefanu nisu prošle, pa sad pokušava reko mene. Moraću da je razočaram ako je Karić u priči borićemo se. Što se mene ličo tiče ova gospođa ovde što je vadi Mateja iz kante, možda mi se i on sviđa ko zna. Ona nema temu, daj nek uđe više Janjuš, da je skinem sa k*rca. Što se mene lično tiče zadržavam svoje pravo da ovde radim šta hoću. Biram muškarce i izabraću šta ja hoću. Njena muka je i prošle godine bila što se družim sa muškarcima. Ja sam za nju gospođetina - rekla je Milena Kačavenda.

