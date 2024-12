Počela da priča istinu?!

Sofija Janićijević brže bolje je dotrčala u ormar kako bi se Sandri Obradović opravdala za sve svoje loše postupke i što nije bila iskrena u njihovom prijateljstvu, a potom se osvrnula i na priču o Dačinom hotelu.

- Ja nikad nisam bila kod Dače u hotelu, on je imao spisak svih koji su ušli. Ima tačnih stvari, ali ima i onih koje nisu tačne. Ja pitam Lepog Miću za savet, on mi kaže: ''Nemoj ništa da komentarišeš''. Terza jednom u danu kaže da mu se gadim, posle me zove da peremo veš zajedno - rekla je Sofija.

- Pa dobro razumem - rekla je Sandra.

- Pa nije, normalno je da bude tu za mene. Ne da se grlimo i to sve, ali brate trebao je da bude tu za mene - rekla je Sandra.

Autor: N.P.