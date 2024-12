Glasno i jasno: Munjez stavio svima do znanja da nije okrenuo Terzi leđa, pa iskoristio priliku da slasno oplete po Sofiji! (VIDEO)

Haos!

Učesnici danas biraju najbezosećajniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Danijel Dujković Munjez.

- Nisam se ogradio od Terze, ali sam tu za Milicu, ako joj bilo šta zatreba. Imam najlepše mišljenje o njoj, ali on je moj drugar. Nemam nameru da vređam Sofiju, jer je ona Terzin izbor i sam je odlučio da bude pored nje. Što se mene tiče, ona jeste prva na listi bezosećajnih. On je devojka koja je rekla da je ja gledam i da bih bio sa njom, ali to nije istina. Na drugom mestu jeste Terza. Osuđujem to što se dere na Milicu, mislim da to utiče na njeno zdravlje i trudnoću. Na trećem mestu je Teodora, beskrajno bezosećajna prema Bebici - kazao je Munjez.

- Aneli je bezosećajna prema svom detetu, jer je već dve godine daleko od svog deteta. Na drugom mestu je Jelena, četiri puta je abortirala, kako Ivan kaže. Na drugom mestu je Jelena iz odnosa sa Ivanom. Na trećem mestu je Anđela - kazala je Ivanija.

Autor: S.Z.