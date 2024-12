Nije smeo da odgovori: Terza zapenio zbog pitanja da li voli Milicu, pa ga Sofija vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)

Menja sve boje!

Naredno pitanje u Igri istine postavila je Ena Čolić, ona je podigla Terzu:

- Da li voliš Milicu - upitala je Ena.

- Ne želim da odgovaram na to pitanje. Ne želim da pričam o tome jer ćete vi da obrnete to kako želite. Evo mogu da kažem, ne znam, ne volim ni Sofiju ni Milicu - rekao je Terza.

- Pitanje za Gastoza, da li su te je*ali u b*lju na Tajlandu - upitao je Terza.

- Da li misliš da je neko na ovom svetu očekivao da ćeš ti postaviti neko normalno pitanje - govorio je Gastoz a Terza je napustio emisiju.

- Da odgovorim Terzi, nisam imao analni se*s na Tajlandu, ja sam tamo bio migrant.

Gastoz je postavio pitanje Sofiji:

- S obzirom da ti i Terza od trećeg dana gradite nešto, za sve nas pogrešno, a za vas sjajno, vi ste verovali da ćete biti na tronu. Ja bih sada voleo da čujem kolika je jaka ta moć ubeđivanja, da te on bukvalno natera, i da ti ne dozvoli da pomisliš na trudnu Milicu?

- On je meni prijao, menjao je stvari zbog mene, do momenta poslednje svađe kada sam ja rekla da neću više, da sam njemu rekla sve ovo, ne bi se on tako ponašao više. Imam osećaj da ona sada ne razgovara sa mnom jer je ona u kući. - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.