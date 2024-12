Mislila sam da će stati i on: Sofija priznala da je očekivala da Terza zaštiti njihovu vezu, on smatra da su njene laži okončale njihov odnos! (VIDEO)

Tvrdi da je ona krivac!

U toku je ''Igra istine'', a Anđela Đuričić postavila je pitanje Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi.

- Pitanje za Sofiju i Terzu. Rekla sam da smatram da je ovo Miličina životna tema, ali nijednom se nije predstavila kao žrtva. Kako vas nije sramota da pričate da ste vi jedno drugom uništili život - pitala je Anđela.

- Rekla sam to malopre u naletu besa, jer smo pričamo o ovome još kad smo ušli u vezu. Rekla sam da ću do kraja stajati. Svideo mi se, zavolela sam ga i i dalje stojim iza svojih postupaka. Mislila sam da će stati i on - rekla je Sofija.

- Da je bila iskrena, stajao bih iza svega, ali lagala me je. Da nije bilo tako, mogli smo možda i napolju da budemo zajedno. Sve je z*jebala svojim lažima - rekao je Terza.

- Pitanje za Teodoru. Da li sam se ja nabacivala Terzi sama - pitala je Sofija.

- Smatram da ste se uzajamno nabacivali jedno drugom, ti si slala poljupce, on srca. Gledali ste se konstantno, on mi je rekao da je odlepio - rekla je Teodora.

- Hoću da pitam Karića nešto. Volela bih da čujem mišljenje o Gastozu, konkretno za ovu situciju - pitala je ona.

- Ne sviđa mi se ovaj rijaliti mod. Jasno mi je da iskorišćavaš te prve momente na sastanku, da sebe veličaš. Svi imamo pravo na to, ali ovo nije rijaliti, nego život. Ne volim to - rekao je Karić.

- Ja sam plaćen da iznosim svoje mišljenje, a i nisam mogao da izdržim da ne iznosim svoj stav - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković