Đedoviću prekipelo: Brutalno odbrusio Kačavnedi, pa nikad surovije urnisao Terzu! (VIDEO)

Više ne može da ćuti!

Marko Đedović žestoko je odbrusio Mileni Kačavendi jer pokušava da se opere od reči koje je izgovorila u momentima dok je branila Borislava Terzića Terzu.

- Ako ga mama i tata nisu osvestili 30 godina, niko neće. To je glupost. Mene boli k*rac, što više zamrse interesantnije je. Nemoj da mi priča priču da se nije osvestio, nego se osvetio za dva dana - govorio je Marko.

- To je kao kad sam rekla da je porodičan čovek, iz takve porodice dolazi - dodala je Milena.

- Nemoj da se vadiš kad zas*reš, toneš još više. Jedan sin u problemu, drugi u problemu, ko ih je vaspitao? Lupate gluposti, narod se smeje, a imaš 50 godina. Kako onda prozivaš Aneli što pozdravlja dete, a za njega kažeš da je porodičan tip, a ništa nije uradio za svoju porodicu. Zaključila si da je porodičan tip jer zna da okrene prase. Za decu sv*šavaju po televiziji i kamatare trudnice, kakvi crni porodični tipovi. Dobro je rekla Anđela, to je domaćinstvo. Koja porodica, pa samo slušajte, čovek je juče namestio brata na televiziji da je uzimao brata na kamatu. On druka brata da bi se iščupao iz g*vana, zamisli ja da drukam sestru... Pa kakva je to porodica? Pričamo o priči, a šta li se tek dešava. Šta god da je Sofija radila, on je gori od nje. Manji greh je napravila, sebi je napakostima, a šta je on uradio? Zamisli da su ubili dete. Žena tri dana ništa nije jela, šta da je od stresa uginuo plod? - rekao je Đedović.

Autor: A. Nikolić