Žestoko rešeta: Đedović razvezao jezik, Ivan i Aleksandra na najvećem udaru! (VIDEO)

Danas nema živaca ni za koga!

Marko Đedović i Milena Kačavenda u trač partiji opleli su po svojim cimerima, a na najvećem udaru bili su Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković.

- On je pričao kako plače kad se zaljubi, kako ima potrebu da brani, a to nije želeo da pokaže. Vidiš kako sad pokazuje realna dešavanja. Svi su pirčali da se Ena folira, a ustvari se Peja folirao. Ivan je pokušao sinoć kod Jelene da izazove reakciju i da je pokaže ludačom tako što je dao sat od njenog oca Aleksandri. On pokušava da iskoristi Aleksnadri i nabije bes Jeleni jer ona nema kontrolu. Ljudi su glupi, nisu pitali zašto traži potvrdu Jeleninu da je voli tako što daje sat - govorio je Marko.

- Objasni mi Aleksandru, molim te - rekla je Milena.

- On zna da neće biti sa Aleksandrom, Jeleni tera inat. On je najveći blam muškog roda, zato se smirio i ćuti. Aleksandra vrti priču i obija dosadu. Kakva dopadljivost, kome može da se dopadne Ivan? Ona priča o Tetovu, igranju oko šipke, a on kaže da mu to ne smeta. Pa i ja tako da izgledam ne bi mi smetalo. Ništa mu ne smeta da mu ona vrati malo živosti - dodao je Đedović.

- I ona je glupa, šta će joj onaj sat? - pitala je Kačavenda.

- Našli su se, on namerno i ona napredno - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić