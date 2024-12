Sofija optužila Sanju Grujić da se sa njom u Švajcarskoj bavila istim poslom kao i ona, pa otkrila da se kaje što je bila sa Terzom! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Sofiju Janićijević da mu se pridruži u šiša baru, kako bi sa njom prokomentarisao aktuelne teme u "Eliti".

Darko je od Sofije tražio da čuje njenu stranu priče u odnosu sa Borslavom Terzićem Terzom, kao i da prokomentariše njen odnos sa Milicom Veličković, Terzinom bivšom verenicom.

- Nisam znala koliko i šta smem da kažem zbog svog bivšeg dečka. Držala sam se naše priče i nisam znala šta je sve on ispričao. Nije mi palo na pamet od samog početka da on može tako da se zezne i da otkrije ko je on. Imali smo neki dogovor pre mog ulaska i ja sam se držala te priče, ne znajući da je on napolju već ispričao sve.

Darko je nakon toga pitao Sofiju da mu kaže kako se oseća, s obzirom da je ljudi često komentarišu kao veoma hladnu osobu.

- Bolje i lakše se osećam. Nemam više taj strah, sada kada sam ispričala sve kako jeste. Juče mi je bilo mnogo teško, vrištala bi, a ne plakala ali ne dozvoljavam sebi da drugi vide moje suze, takva sam i privatno. Juče me je Stefan izbacio sa koloseka sa njegovim pitanjima. Terza je neko ko menja mišljenje na dan, ja u životu nisam upoznala osobu koja tako menja brzo mišljenja, možda on ima nekih psihičkih problema. Sada je svu krivicu svalio na mene, sada sam ja kriva za sve. Mnogo sam pogrešila sa ovim ulaskom u vezu sa Terzom, inače šetam sa momcima upoznajem ih, ovde sam mnogo rano ušla u vezu, nisam dozvolila sebi da ga prvo upoznam.

-Kako si sa Albom ušla odmah u vezu - prekinuo je Darko.

-Pa družili smo se mesec ipo dana, nije to tako išlo baš brzo. Dala sam ja otkaz ali sam ostala u Makendoniji i provodila vreme sa njim. Upoznavali smo se tada, došli smo za Beograd dva puta, išli smo na Ohrid. Tada sam i saznala za blizance, za ženu nisam znala. On je meni rekao da su oni verski rešili sve to, ona je dobila sve što joj sleduje, tako mi je on rekao. Niko njega nije zvao dok smo mi putovali. Niti sam smatrala da bilo šta krije od mene.

Nakon toga Darko je pitao Sofiju da li se kaje zbog svog odnosa sa Terzom.

- Da, rekao mi je da će uvek stajati iza naše veze, ja sam isto stala, ali ne znam šta se desilo. Sada forsira priču da je to zbog mojih laži, mada to nije jedini razlog. Meni je u vezi sa njim bilo super. On je svakog utorka plakao, nekad sam mislila da plače zbog deteta, nekad da plače što je uopšte usao sa mnom u vezu. Smatra da on tako ode kod Miće na seansu sat dva, pa onda kod Marka i eto ko poslednji od njih njemu nešto ispriča, to bude njegov stav. Zato on menja mišljenja non stop. Mislim da bi se on pomirio sa mnom, nego se sad povlači da bi se oprao kod naroda. Nikada ne bih više bila sa njim. Milica mu je dala ultimatum, on ni ne sme da ima nikakvu komunikaciju sa mnom.

- Šta je Miličin cilj bio kada mu je zabranila komunikaciju sa tobom? - pitao je Darko.

- Ona želi da mu vrati za sve, primetila je njegove reakcije na pomen mene. Ona želi da on ne bude srećan. Nije ona ljubomorna, osećam mržnju sa njene strane. Ona mene naziva monstrumom, a ja i jesam ispala monstrum iskreno. Posle one veze moje pre rijalitija, meni je Terza bio olakšanje. Nisam razmišljala o posledicama i teretu koji sve to donosi.

Nakon toga pitao ju je da li ima komentar na Miličine tvrdnje da ona vređa njen nerođenu bebu.

- Razumem je u potpunosti. nisam ja nju vređala, ni dete takođe, ali verujem da na pomen nje i deteta iz mojih usta ona se oseća povređeno. Meni se prevrne želudac kada ona meni spomene to, da ja vređam njeno dete. Uvrede ostale koja ona meni upućuje me ne dotiču stvarno, jer to nije istina.

- Šta bi ti Milici rekla da ona nije trudna, imam osećaj da joj ćutiš samo zbog te trudnoće - pitao je Darko.

- Ne bih došlo do ovoga da ona nije trudna. Kriva sam nanela sam joj toliko zla, kada ona mene vređa to ona radi iz povređenosti i mržnje. Kada stavim na kantar šta sam ja njoj uradila, a šta je ona meni rekla, njena bol je toliko veća. Neću je tužiti, naravno ako se sve to nastavi nekoliko meseci još hoću, jer neću dozvoliti da neko širi laži.

- Marko Stefanović je zgrožen sa tobom i tvojim postupcima, odakle se znate ti i Sanja Grujić?

- Ne poznajem je iz nekog lošeg društva, oni su za stolom shvatili da sam ja radila kao prostitutka jer sam prodavala koktele, to je za mene primitivno. To nije istina, a isti taj posao sam radila i u Švajcarskoj i odatle znam Sanju. Nismo se družile, ali se znamo. Aleks sam isto znala iz tog posla, uzimale smo pare za piće i sedele sa gostima. Nije mi jasan taj termin animir dame. Posao nam je bio da popričamo sa gostima, uzmemo pare za koktele i to je to.

Da li primaš nepristojne ponude u tom slučaju, da li su navalentni?

- Imali smo veliku zaštitu, svi znaju gazdu tog lokala. Ne može tu ni bilo ko da dođe, dolazili su stranci. U Švajcarskoj je bio isti taj sistem, i Sanja je radila sa mnom tada. Aleks je radila sa mnom, Helena Fox ne mogu ni da se setim sada više.

Kako si sa 19 godina odlučila da se zaposliš tamo, i odakle ti sa toliko godina u Švajcarskoj? - pitao je Darko.

- To je bio razgovor za Mek Donalds, kada radiš noćne smene tamo ne treba ti radna dozvola. Mamina prijateljica je pitala moju mamu da me pusti da odem sa njenom ćerkom, imala sam ponudu da odem u Mek ili u kafić, gde je radila i ćerka od mamine prijateljice. Bila sam konobarica šest, sedam meseci, dosla sam kući, pa se ponovo vratila da sedim za koktele. Mada sam se ubrzo vratila, jer ja nisam komunikativa. Nakon toga sam otišla da se slikam za frizure, pričala sam već o tome. Nakon toga jedna devojkla me je zaposlila u Orijentalu, gde sam i upoznala Albu. Meni se on mnogo dopao, miran je bio kao i ja. Rekao mi je da ne ličim na ostale devojke koje su bile tu, jer su one bile namazane i starije od mene. Sa mnom iz te države nije bio niko drugi sem njega. Samo sa njim sam provodila vreme.

- Na početku si pričala da si salon zatvorila iz svog hira, a sada da ti je Alba zatvarao salon, šta je od toga istina? - pitao je Darko.

- Neka zatvaranja su bila zbog mene, neka zbog njega. Galantna sam po prirodi, znala sa da potrošim sve što zaradim. Samo sam ja bila zaposlena u firmi, imala sam momke koji su radili za mene montažere, tačnije sarađivali smo. Klijentima sam preporučivala te montažere i kombi prevoz, oni nisu bili moji radnici papirološki.

Autor: K.K.