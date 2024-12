Samo čekaju njegov loš potez: Anđela smatra da ukućani žele da sruše Gastoza, otkrila kako se nosi sa komentarima o njihovoj vezi! (VIDEO)

Da li će uspeti da ga poljuljaju?

Naredni gost voditelja Darka Tanasijevića, je Anđela Đurišić koja će zajedno sa njim prokomentarisati aktuelne teme u proteklih nedelju dana. Prvo šta je Darko želeo da pita Anđelu je njeno mišljenje o sinoćnom sukobu Nenada Marinkovića Gastoza i Borislava Terzića Terze.

- Pa to je nešto što se dešava sedmicama unazad, ono sinoć je bio samo vrhunac svega toga. Kada je Terza fizički nasrnuo na Gastoza morala sam da se umešam, da ga odbranim. Već sam ti rekla da je Terza ljubomoran i sujetan na njega. Žalosno je što Terza celu ovu situaciju doživljava kao temu. Dodatno ga je povredilo kada je Milica rekla da bi Gastoz bio super otac i da joj je žao što njena nije izabrala za oca, što ja nisam nikako loše shvatila. Opet kažem nisam trebala da se mešam u sinoćnu svađu sa Terzom, ja sam žensko nemam šta da tražim u muškim raspravama. Nenad je bio u pravu za sve što mi je zamerio ali probudilo je sve to bes u meni - rekla je Anđela.

- Kako reaguješ na to kako Ena Čolić, Jovan Pejić Peja, i Stefan Karić negoduju način na koji Nenad komentariše Terzu i tu celu situaciju? - pitao je Darko.

- Ena i Peja su dobri sa Terzom, zbog toga je sve to tako. Mislim da su nerealni u nekim situacijama. Oni imaju dobar odnos i zbog toga traže od nas da ga ne komentarišemo, nego da kako Peja kaže da vodimo fin razgovor sa njim. Od mene očekuje da ja fino razgovaram sa njim, a njemu je sve ovov tema. Ako oni misle da ćemo mi da ga osvetimo, a beba treba da mu se rodi za mesec dana onda ne znam, nisu mi realni. Za njih smo Gastoz i ja blam jer smo samo realni. Terza me je izvređao pogotovo sad ovo mi je sve šlag na totrtu, komentarisću ga do kraja. On samo čeka kao i svi Nenadov loš potez prema meni. Što se Karića tiče, on je meni po sinoćnom izlaganju dao do znanja da je Nenad folirant i on igra rijaliti. Nakon toga mu je rekao kako se on vodi srcem, a da se on vodi rijalitijem. Njemu se ne dopada što je Nenad takav i u odnosu i sa mnom. Ne mislim da je sujetan, samo mu se ne dopadaju neke stvari kod Nenada. Boli ih što Nenad nije loš prema meni.

Autor: K.K