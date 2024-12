Sve rade zbog rijalitija: Peja osudio ponašanje ukućana, a evo kakvo mišljenje ima o Gastozu: (VIDEO)

Peja misli da će Milica popustiti vremenom!

Sledeći sagovornik Darka Tanasijevića je Jovan Pejić Peja, on će dati svoj sud o aktuelnim dešavanjima u proteklih nedelju dana.

- Šta se desilo sinoć kada si se rasplakao, šta te je navelo na to? - pitao je Darko. -

- Pogodilo me je, proteklih sedam dana se osećam nekako emotivnije. Žao mi je i Milice i Terze, Sofije i ne toliko lagala je sve. Smatram da bi Terza bio dobar otac samo mu treba da neko razgovara sa njim. Nakon toga Ena me je dodatno rastužila kada je pričala o svom detetu i njenoj borbi. Mislim da će Milica da popusti vremenom, sada je baš povređena, osecam sa Terzine strane da mu je krivo. Trebao je nekog drugog da ima pored sebe, a ne Munju. Nije trebao da ulazi ovde dok se Milica ne porodi. Skroz sam drugačiji tip muškarca, ja bih bio skroz drugaciji prema svojoj ženi.

Darko ga je nakon toga pitao u vezi njegovog oca, i kakav su oni odnos imali.

- Imao sam dve godine kad su se razveli. Nisu nikako mogli da se slože, u početku razvoda bilo je dosta svađa. Sigurno sam bio u tom momentu sredstvo za teranje inata, sada je sve to drugacije. Smatram da dete treba da ima i očevu pažnju i od majke. Kada sam imao pet godina majka mi je branila u nekom momentu da se čujem sa ocem. Jednu situaciju ću da pamtim, tata me je zvao a ja nisam smeo da mu se javim. Svi smo se tada loše osećali. Voleo bih da Terza i Milica reše sve probleme.

Darko se osvrnuo i na jednu od aktuelnih tema, a to je da Nenad Marinković Gastoz osuđuje Terzu samo zbog rijalitija.

- Ustajao je da kroz šalu priča o svemu tome. Ne zameram mu toliko, jer je on čovek za*ebant. Njegovo mišljenje je da sam ja glup, ali mislim da sa Terzom treba razgovarati. Mora da se brine za dete i bude svesniji. To što se desilo sa Sofijom treba da stavi sa strane, i ovako ga je lagala dosta stvari. Gastoz je rekao da njemu ne treba pomoći, ja mislim da svakom treba pomoći. Treba imati veru.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Gastozu? - pitao je Darko, Peju.

- Kada je ušla Milica, svi su skočili da napadaju Terzu i da ga osuđuju. Rade to jer znaju da je narod osudio sve to. Jedni od tih ljudi koji su skočili tek nakon njenog ulaska su Anđela i Gastoz. Zato smatram da im je bitan rijaliti i da sve to zato rade. Moje mišljenje je da smo napolju, jedini koji bi pitali Milicu kako je i da li joj treba nešto su Bebica i Uroš Stanić.

Autor: K.K