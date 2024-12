Ljubomoran zbog poljupca sa Milicom: Počela nova ljubavna drama Peje i Ene! (VIDEO)

Nevolja u raju!

U večerašnjoj igrici koju su smislili ukućani da bi na zanimljiv način iskoristili slobodno vreme Milica Veličković dobila je izazov da poljubi Enu Čolić na blic. Taj potez izazvao je svađu između Ene i njenog dečka Jovana Pejića Peje. Njemu je zasmetao taj njen potez, pa joj je skrenuo pažnju na ponašanje.

- Zamisli da je meni ispao neko? - rekao joj je Peja.

- Nije to neko to je Milica i trudna je. Nije da je ispao Munja, Stefan ili neko u tom slučaju to nikada ne bih uradila - rekla mu je Ena.

- Dobro, nemoj onda da se ljutiš kada mene neko bude pitao ko mi je simpatičan, a ja kažem Sandra - rekao joj je Peja.

- A to je isto da te pitam? - pitala je Ena.

- Pa kako nije isto? - rekao je Peja.

