On je najogavniji čovek: Aneli oplela po Terzi, ubeđena da uživa u svađama Milice i Sofije, pa otkrila da on NE VOLI Veličkovićevu (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić naredna je stigla u Šiša bar gde je komentarisala aktuelne teme u Eliti:

- Karić ume da podbode ljude za komentare, a sada su me provukli kao da sam ja bila fan Sanja i Marka, što nije istina, ali tu nema ništa loše i da jesam - rekla nje Aneli.

Nakon toga Aneli jen progovorila o njenom sukobom sa Markom:

- On se meni obratio kao da sam neko pašče u više navrata je hteo da me ponizui - rekla je Aneli pa je dodala:

- Sve što Milica priča ima pravo. Terza se smejao što je Milica komentarisala Soofiju, a Sofija je sve to radila namreno, ona je imala plan za to, Treza je najogavniji čovek ovde, on se folira, a Milicu ne voli, on će se pomiriti sa Sofijom - govorila je Aneli.

Autor: N.Brajović