Šokiran! Karić provalio Gastoza i njegove prozivke takmičara, a onda opleo po Sofiji: Sinoć je proznala da voli bivšeg (VIDEO)

Au!

Stefan Karić je naredni koji je došao u Šiša bar. On je na samom početku komentarisao Gasoza i sukob koji su imali:

- Sinoć je bilo svašta, vidimo svi šta se dešava aq meni se ne sviđa ono što je rađeno sinoć.

- Mnoge stvari su mi čudne, karpiram ja što se nešto radi, ali mi nije jasna Anđela koja je potpaljivala svađe. Gastoz to vidi i govori joj da to ne radi, ali njoj to smeta - rekao je Karić pa je dodao:

- Gastoz je više puta aludirao na njegov odnos sa Milicom kako bi provocirao Terzu.

- Ja sam sinoć bio šokiran kada je Sofija rekla da bi promenila nacionalnost momka, kojeg i dalje voli, samim tim što je to rekla sinoć, to je potvrdila - govorio je Karić,

Autor: N.Brajović