O njima se danima priča!

Od kako je u Elitu 8 ušla trudna Milica Veličković koju je Bora Terzić Terza javno prevario sa Sofijom Janićijević, ljubavni trougao je postao glavna tema u Beloj kući, kako u emisijama tako i kod takmičara koji svakodnevno komentarišu njih troje.

Milica je tokom suočavanja sa Terzom otkrila mnoge stvari iz spoljnog sveta za koje on nije znao. Prvo je otkrila sa kim je Sofija bila pre Elite, a na kraju se dotakla i Terzine porodice koja je prestala da joj se javlja od kako je on uplovio u vezu sa Sofijom.

Milica je Terzi otkrila da je njegov brat dao njen broj kamatašima kojima kako joj je rečeno on duguje novac, i dok se Terza kune da nikome ne duguje ništa, pokrenula se priča da je Terzin brat Miloš tražio novac za sebe, ali to su samo njihova nagađanja.

Pink.rs je u više navrata pokušao da dobije nekog od porodice Terzić za komentari, ali se niko nije javljao na telefon.

Kakon od porodice nikoga nismo dobili, za Pink.rs se oglasio komšija Terzića iz Kaluđerice gde oni imaju kući i tom prilikom nam prokomentarisao ponašanje Terze ali i njegovo suočavanje sa Milicom:

- Jao ne znam šta da vam kažem, ja njih nisam danima video. Ne bi me čudilo da se ljudi kriju zbog Borinog ponašanja. - započeo je njihov komšija pa dodao:

- Bora je pogrešio, nije to trebalo tako da odradi, kakav god da je Milica je trudna, a ako je istina ono što je ona rekla za njegovu porodicu kada je ušla u Elitu, to je baš loše, ipak je to dete njihova krv, mada ja ne verujem u to... Bitno je da Milica i Bora nađu zaajednički jezik zbog deteta a ne da ratuju - rekao je komšija Terzića.

Autor: Pink.rs