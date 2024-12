Sanja Grujić bila animir dama u Švajcarskoj?! Stigao žestok odgovor na Sofijine optužbe, evo da li su zajedno RADILE KOKTELE

Učesnica "Elite" Sofija Janićijević digla je čitavu Belu kuću na noge, ali i domaću javnost, nakon što je priznala da je u Tetovu, u Mekedoniji, u jednom noćnom klubu sumnjivog imidža prodavala koktele muškarcima i sedela sa njima u separeu.

Sudeći po pričama devojaka koje su to isto radile, ispostavilo se da je Sofija bila, kako kažu, takozvana animir dama u tom noćnom klubu, budući da je trebalo da animiraju i šarmiraju muškarce da bi što više novca na te koktele utrošili. Još veća prašina digla se kada je Sofija priznala da sa istog posla, iz Švajcarske, poznaje Sanju Grujić, bivšu učesnicu "Zadruge", devojku aktuelnog učesnika "Elite" Marka Stefanovića, koji je poludeo zbog ove optužbe i demantovao Sofijine tvrdnje da poznaje Sanju, rekavši da se "njegova devojka ne kreće po takvim mestima gde obitava Janićijevićeva".

Sofija, ipak, tvrdi suprotno. Sinoć je u intervjuu ponovila da Sanju Grujić dobro zna.

- Ne poznajem je iz nekog lošeg društva, oni su za stolom shvatili da sam ja radila kao prostitutka jer sam prodavala koktele, to je za mene primitivno. To nije istina, a isti taj posao sam radila i u Švajcarskoj i odatle znam Sanju. Nismo se družile, ali se znamo. Aleks sam isto znala iz tog posla, uzimale smo pare za piće i sedele sa gostima. Nije mi jasan taj termin animir dame. Posao nam je bio da popričamo sa gostima, uzmemo pare za koktele i to je to. Imali smo veliku zaštitu, svi znaju gazdu tog lokala. Ne može tu ni bilo ko da dođe, dolazili su stranci. U Švajcarskoj je bio isti taj sistem, i Sanja je radila sa mnom tada. Aleks je radila sa mnom, Helena Fox, ne mogu ni da se setim ko još - istakla je Sofija sinoć.

Tim povodom kontaktirali smo Sanju Grujić.

- Marko iznosi svoje mišljenje o Sofiji kao o celokupnoj ličnosti, prvenstveno zbog nedela učinjenog Milici, kao i smišljenog plana za ulazak u vezu sa Terzom, a potom i za svoju neiskrenost u vezi. Sasvim odmereno je komentariše u odnosu na njegovo najiskrenije mišljenje o njoj. Kao gledaocu vrlo mi je shvatljivo da je najviše pogodilo Markovo mišljenje, s obzirom da gaji određene simpatije prema njemu, pa mu udara tamo gde mu je najbolnije, odnosno na mene, a Marko me poznaje bolje nego ja sebe samu, tako da ću prepustiti njemu rešavanje te teme - rekla je Sanja i dodala:

- Poznajmo se kao ona i Dača (smeh). Ali, upoznaćemo se, Deda Mraz za Novu Godinu uvek uslišava želje, a vidim da je njoj jedna od želja poznanstvo sa mnom.

Na konkretno pitanje da li se poznaju i da li su nekada zajedno radile u Švajcarskoj, Sanja je za Pink.rs rekla:

- Ne poznajemo se, niti smo radile zajedno - zaključila je ona za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević