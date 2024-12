Tajni život Ene Čolić! Viđa se s bivšim mužem, iako on ima novu ženu?! Raskrinkala je njena LJUTA SUPARNICA: Nakazo, ako nastaviš da me pominješ...

Privatni život učesnice "Elite" Ene Čolić intrigira gledaoce rijalitija, a do sada nepoznate detalje o sebi otkrila je kada je komentarisala javnu preljubu trudne Milice Veličković od strane Borislava Terzića Terze. Otkrila je da je doživela sličnu stvar, a sada se javila njena ljuta suparnica, koja je rešila da je raskrinka!

Poznato je da Ena ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se davno rastala. Sada je otkrila da ju je on prevario trudnu, kao Terza Milicu.

- Živeli smo zajedno u vanbračnoj zajednici. Saznala sam da me vara, pronašla sam mu poruku u telefonu, gde on ostavlja devojku sa kojom je ne znam koliko vremena bio. Ispričao mi je kako je to trajalo nekoliko meseci, kako on nije znao od nje da se otkači... Tu bol ne znam kako da objasnim nekome, ne volim nikome to ni da pričam, jer ne volim da me gledaju kroz to da li sam nekada bila prevarena ili ne. U sedmom mesecu trudnoće to saznajem... Otišla sam od kuće na četiri dana, vratila sam se da mu dam priliku da popričamo, da mi objasni. Njegovi su bili uz mene. Njegov tata i mama su me zvali non-stop, brat takođe. Na njihov uticaj:"Promeniće se kad vidi dete, on nema osećaj sada", ja sam mu oprostila, da bismo bili porodica. Ostavila sam ga posle zbog drugih stvari. Prešla sam preko toga, imala želju da ostavimo to iza nas, ali eto... On sada ima svoju ženu, sadašnju, imaju ćerkicu, a dete s ljubavnicom je starije od deteta koje ima sa ženom. On je ponovo uradio istu stvar. Dok mu je druga žena bila trudna, došla joj je na vrata ljubavnica i rekla da je u drugom stanu - ispričala je Ena noćas na intervjuu.

Odmah nakon njene ispovesti javila nam se Luna, devojka koju je Ena pomenula u intervjuu i okarakterisala je kao novu ljubavnicu njenog bivšeg muža.

- Opet me pominje ova nakaza, vidim da baš voli da naglašava da sam ljubavnica i da pokušava da me uvredi jer ne može da se pomiri sa tim da je S našao bolju ribu od nje! Gledaj, ta njegova je mene uznemiravala trudnu i htela da da sve od sebe da se moje dete ne rodi, a sada joj je Bog vratio kako joj je vratio, sve dođe na svoje. Ona je saznala preko poruka da sam ja trudna, ni na čijim vratima nisam bila. Moje dete i reč ljubavnica još jednom pomeni i ćeraćemo se ti i ja gde treba. Ako nastaviš da me pominješ, a ne daj Bože spomeneš moje ime ili da pričaš nešto što si navodno čula po gradu o meni... Pripremljena sam na tvoj ulazak, sve mi je S rekao šta mogu da očekujem, tako da čekam te, možda izvučem neke parice od tebe. Moj ti je savet da smršaš, izoperišeš facu opet, jer ti je botoks spao, i da se pokriješ ušima i ućutiš, jer istu tu lažeš i ti, a ja samo ćutim i ćutim - poručila je Luna i otkrila nam da se Ena i dalje viđa sa njenim bivšim mužem, uprkos tome što on ima novu ženu.

- I Ena je u celoj priči, viđa se i sa njom i sa mnom, a vama prodaje maglu. Voli ga i dalje i svaki put kada se on i ja vidimo ona poludi, on je jedan od razloga njenog ulaska - objasnila je ona za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević