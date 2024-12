Don Žuan novog doba!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bili su bivšu učesnici ''Elite'' Đorđe Adžić i Slobodan Josipović.

Ko je pokrenuo priču da tebe Sofija gleda?

- Terza je započeo tu priču. Od svih momaka, on je mene najviše prezirao. Kada te neko konstantno posmatra, naravno da ćeš da skreneš pažnju na to. Stojim iza toga da je tako bilo. Postoje klipovi da je tako i bilo. Mogao sam nešto da uradim, siguran sam. On ne može fizički da se meri sa mnom. Nisam ciljao na tu priču prvi. Da Terza nije primetio to, ne bi me ni napadao. Udario sam mu na ego. Mlađi sam, bolje izgleda. Ja sam samo realan, da se ne lažemo. Video sam i po Sofijim pogledima da ona misli tako. Rešio sam samo da se povučem jer sam tada mislio šta misli tada moja devojka o tome.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.