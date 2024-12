Haos u Eliti! Bukti rat Anđele Đuričić i Ene Čolić: Da sam te od početka komentarisala, svašta bih imala da kažem (VIDEO)

Ena Čolić optužila je Anđelu Đurišić i njenog dečka Nenada Marinkovića Gastoza da preko Terze skupljaju poene za opstanak.

U toku je emisija " Pretres nedelje" voditelja Milana Miloševića. On je podigao Anđelu Đuričić kako bi dala svoj komentar na brutalne optužbe Ene Čolić. Ena je iznela svoje mišljenje kako Anđela i njen dečko Nenad Marinković Gastoz skupljaju poene za opstanak na konto situacije između Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

- Ne zanimaju me ničija mišljenja, moj lični sukob je počeo ranije sa Terzom. Nikad nikoga nisam prevarila, nisam ostavila dete. Bila sam u ulozi Sofije, i nju ne komentarišem. Terzu ću da komentarišem do kraja ove sezone, uopšte ne kupujem poene. Ne zanima me da biram bilo kakve strane ni da skupljam poene. Neću da se pravdam, ne zanima me uopšte. Prvi put sam ušla u lični sukob sa Terzom još ranije - rekla je Anđela.

- Nikad to ne bih koristila protiv tebe, vi prvi ovde skačete ti i Nenad, on napada Terzu, a i tebe ne gleda kao ljubavnicu - rekla joj je Ena.

- Mene vaše mišljenje ne zanima, svakog ću ovde da komentarišem i navodim kako mislim i kako treba. Da sam od početka komentarisala Enu, svašta bih imala da kažem - odgovorila je Anđela.

-Objasnila sam zašto sam rekla da ste blam - odgovorila joj je Ena.

Autor: K.K.