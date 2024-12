Terzići, stidite se, trudnoj ženi ste okrenuli leđa: Alibaba urnisao Terzinog brata, u sve umešana i policija

Asmin Durdžić Alibaba oglasio se nakon što ga je Miloš Terzić, rođeni brat Borislava Terzića Terze, pomenuo u intervjuu za naš portal.

Naime, Alibaba je objavio rat Terzi kada mu je psovao ćerkicu Noru u svađama s njegovom bivšom partnerkom Aneli Ahmić. Pale su teške reči, a u sve je umešan i Terzin brat Miloš, koji je nedavno izvesnog kamataša, koji je potraživao Terzin drug, spojio sa njegovom trudnom verenicom Milicom Veličković, kog koga je Terzina bankovna kartica. Ispostavilo se da je kamataš, navodno, prijatelj Asmina Durdžića.

- Što se tiče tih kamataša, to sam shvatio kasnije, izgleda da je hteo neko da me izlera. To je bio onaj period kada se kačio sa Asminom Durdžićem, pošto se taj lik pozvao na Asmina, da ga poznaje, da je prijatelj. Čuo sam se jedno vreme s njim, a Milica kada me je nazvala drugi put i rekla da je zove, da ima problem, rekao sam:"Rešavam ti problem istog momenta". Otišao sam u policiju, prijavio dva broja, prijavio dotičnog iz Austrije. Oni su pod prismotrom, niko mi od tad nije poslao nijednu poruku, policija će da radi svoj posao i to je to. To što je pričala da su joj dolazili na kuću, to laže. Sada kupi poene i blati njega, to nije u redu. A on, kada izađe, videće da je to druga priča - rekao je Miloš za Pink.rs, a sada se tim povodom za naš portal oglasio Alibaba.

- Do juče su on i njegova porodica bili mafijaši, pa sad kad su moje dete psovali pozivaju se na policiju? Terzin brat i njegova porodica treba da se stide sebe zato što su okrenuli leđa jednoj trudnoj ženi koja nosi njihovu krv - rekao je Alibaba i dodao:

- Što se tiče prijave vezano za mene, njihov mangup je psovao moje dete i meni pretio javno na televiziji! Policija neka radi svoj posao, a ja ću svoj da radim! Lep pozdrav porodici Terzić i drugovima. I niko nikome nije dolazio na vrata, jer ja prvi ne bih dozvolio da bilo ko ide nekome na vrata! I sa Milicom su jednom razgovarali nakon što je njegov brat prosledio njen broj i momci su rekli Milici da ako treba će da je štite od Terzića - zaključio je on.

Autor: Darko Tanasijević