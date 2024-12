Tresli se zidovi! Trudna Milica urniše Sofiju, Janićijevićeva ne da na sebe: Moja majka je gospođetina! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević dao je reče trudnoj Milici Veličković kako bi odgovorila na prozivke Sofije Janićijević.

- Videli smo njene postupke i moje, o meni se pričalo cele prošle godine. Niko se ne bi bavio njenom prošlošću da se oni nisu bavili mojom. Ne pereš svoju prevaru mojim grupnjacima...Ljudi napolju su krenuli da istražuju kada je ovaj monstrum rekao da me ostavlja zbog moje prošlosti. Ne pravi se pametna, napolju svi znaju kakav si ološ, monstrum i odron! Koji sam ja blam života doživela da se takmičim sa ljubavnicom da li sam moralnija od nje. Da ti znaš da neko čeka dete i ti se na televiziji je*eš s njihm - rekla je Milica.

- Ona kaže Dači večeras da je on jako sposoban muškarac, da pravi od ničega nešto - rekao je Milan.

- Nadam se da nije pominjala da će moje dete doći, odlično me i ne intresuje. I treba da žive zajedno i da mene ne komentarišu - rekla je Milica.

- Ne opravdavam ja ni Terzu, ali mi je ona gora u ovoj situaciji, ona je u ovo ušla planski. Ona mi vraća na najgori mogući način, nema potrebe da pominješ moju devojku koja nije deo ovog rijalitija sada - rekao je Stefanović.

- Ovako je kvarno navlačila i monstruma kada mu je govorila: "Pi*ko, pi*ko, ne smeš", ovako je htela sada i Marka...Konstantno je išla mene da oblati i da se takmiči sa mnom i mojim detetom. Ona je na to navikla jer je ljubavnica, uvek je drugo mesto bila. Ja ničiju trudnoću nisam ugrozila - rekla je Milica.

- Daj Bože da svaka devojka ima dečka kao što sam ja imala ovog - rekla je Sofija.

- Meni da je bila u braku 30 godina i da se je*ala sa čovekom na televiziji koji čeka dete...Je l' moralnije biti sa njih koliko hoćeš slobodna, sa njima slobodnim ili sa jednim verenim koji čeka dete - rekla je Milica.

- Ja kažem da sam pogrešila što sam ušla u odnos sa zauzetim muškarcem jer mi on nije odavao utisak zauzetog. Ako si pratila od samog početka, onda znaš šta je on meni govorio - rekla je Sofija.

- Je l' da sam se porodila u sedmom mesecu trudnoće, i da se rodilo mrtvo, je l' viste se pravdali zaljubljivanjem?! Je l' dva pacova?! - rekla je Milica.

- Ti ni ne znaš da li sam iskrena - rekla je Sofija.

- Zamislite kod kuće gledate ženu s kojom vas je vaš muškarac prevario, a ona pozdravlja Medu i priča da ga voli, a onda je to sve uradila zbog teme?! Ništa joj ne bi rekla da je bila iskrena. Ja da sam na njenom mestu rekla bih: "Boli me uvo za tvoju trudnoću, boleo me tada, boli me i sada ku*ac za tvoju trudnoću" - rekla je Milica.

- Ona može da priča šta hoće, da priča ona o mojoj majci, naravno, moja majka je gospođetina! - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić