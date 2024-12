Palo totalno raskrinkavanje! Uroš Stanić obelodanio Anelinu aferu s OŽENJENIM Mitketom, ona ne zna šta je snašlo! (VIDEO)

Šok!

U Beloj kući, Milan Milošević dao je reč a aktuelna tema su Borislav Terzić Terza, Sofija Janićijević i Milica Veličković.

Rekao si jutros da Aneli ima dvostruke aršime - rekao je voditelj.

- Govorio sam joj da je bila sa Mitketom koji je oženje i ima decu. Prošle godine joj je i majka rekla isto za oženjenog čoveka. Ne može ona da brani pevarenu ženu a i ona je sama bila ljubavnica. Za dvojicu znamo Mitketa i Alena, ko zna koliko ih je bilo a da mi ne znamo. Govorila je onda da ne zna da je bio oženjen a i te kako je znala. Sita i Ermina su znale isto za to, i govorile da joj to ne treba. Ne znam kako može ona nekom da morališe, a iste stvari je radila. Mitke je imao ženu, burmu, decu. Ona je njega upoznala na rođendanu, slao joj je ruže pa su stupili u kontakt. Snimak iz auta njegovog si stavljala na stori a znala je da je oženjen. U prošloj sezoni je govorila da joj je Stanija otela muža, a ona je radila isto - rekao je Uroš

- Pa aj ne znam šta da kažem, pričala sam na ovu temu više puta. Alen i ja nismo imali ništa, razmenili smo dve poruke. O Mitketu smo pričali više puta, on se i ne zove Mitke ne znam mu ni ja ime - rekla je Aneli.

-Da li njegova žena zna za tebe? - pitao je Milan.

- Ma kakva žena Milane - rekla je Aneli.

- Gde je upoznala Mitketa? - pitao je Milan.

- Na rođendanskoj žurci, slikao sam ih kada su izašli iz toaleta rekao je Uroš

- Bili smo na večeri, ušao je muškarac i pogledali smo se, kasnije Uroš i ja idemo do toaleta, on je to video sačekao me je. Upoznali smo se, pitao je da li može da se slika sa nama, poslo mi je cveće kasnije završila se žurka. Zapratili smo se na instagramu došao je po mene kasnije i otišli smo zajedno.

