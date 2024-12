'Po fizičkom izgledu ne može da mi parira!' Sofija odlučila da prekine tišinu, pa sasula Milici u lice sve (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićjiević koja je odmah na početku stavila do znanja da se slaže sa odlukom njenog bivšeg dečka Borislava Terzića Terze.

-Slažem se sa Terzinom odlukom, nadam se da će da je ispoštuje. Sklonila sam se svakako, puštam vreme - rekla je Sofija.

- Kako se osećas sada? - pitao je Milan.

- Svaki dan sve bolje i bolje iskreno, žao mi je što sam zaplakala juče, jer ja to ne radim inače. To mi se desilo zbog nemoći i besa. Šta smo mi uradili njoj, ja ni nemam pravo da kažem da mi je loše- rekla je Sofija.

- Pa kako sad pričaš tako, pre dva sata si se napu*avala ovde sa mnom - rekla je Milica. - Rekla sam ti da ne treba da me vređaš - odgovorila joj je Sofija.

- Kad budeš za hvaljenje, ja ću da te hvalim - rekla je Milica.

- I da sam za hvaljenje ne bi me hvalila, u fizičkom izgledu ne može da mi parira. Nek me vređaju za fizički izgled to ne može da me povredi, svesna sam sebe - rekla je Sofija.

- Meni je top što si ti animir dama, meni je tvoja prošlost isto top, ja to pričam jer ti spominješ moju prošlost - rekla je Milica.

- Nisam spominjala tvoju prošlost - rekla je Sofija.

- Raspravljam se sa ovom debilkom ovde, koju je nakon ulaska pitao ko je meda, a ti rekla da je to rođak sa mamine strane - rekla je Milica.

- Otkud sam ja znala šta se dešava napolju - rekla je Sofija.

- Pa da mama te je demantovala - rekla je Milica.

- Ovde sam ovde za*ebala stvar jer sam lagala i držala se dogovora - rekla je Sofija.

- Vi ste dva blama hodajuća - rekla je Milica.

- Kada mi raqčun od firme uđe u blokadu, to znači samo da sam ostala malo duže u Kasini, bacala sam led i tako dalje - rekla je Sofija.

Autor: K.K.