Trese se Bela kuća: Žesto rat Uroša i Ivana, Rajačić ga rešeta uvredama! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a on je podigao Enu Čolić i Uroša Rajačića. Oni su prokomentarisali temu sata koji je Ivan Marinković dao Aleksandri Nikolić, a u vlasništvu je Jelene Ilić.

- Da li misliš da Ivan koristi Aleks kako bi provocirao Jelenu? - pitao je Milan

- Grli to ćebe namerno, sve radi da je isprovocira na bilo koji način - rekla je Ena.

- Ko je grlio ćebe? - Rekao je Ivan

- Poturio si sat namerno Aleks, ne možeš da se pomiriš sa tim da je nastavila dalje - rekla je Ena.

Nakon toga Milan je zatražio da Uroš Rajačić iskomentariše.

- Ona nema šta da se pali ovde na ovog klo*oša, ovo su budalaštine. Sve radi da bi imao priču, on je u svojoj glavi lažni voditelj. Ovu neću ni da komentarišem - rekao je Uroš.

- Da li misliš da je Aleks toga svesna? - pitao je Milan.

- Sa njegove strane sam rekla moguće - branila se Aleks.

- Pa valjda si dovoljno pametna da vidiš to, poetna priče je da kad živiš sa nekim toliko godina, logično je da imaju toliko stvari zajedno - rekao je Uroš.

- Ona je progonitelj, i pre mene je bila progonitelj - rekao je Ivan

- Klocoš se pa*i ovde, sada se dere na Enu, ne znam što se ona i dalje pali za to. To je jedina stvar. On je jedan ljubomoran skot - rekao je Uroš.

Autor: K.K.