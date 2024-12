Ultimatum je glupost teška: Đedović i Kačevenda pročešljali priču, pa dali sud o Terzi, Milici i Sofiji! (VIDEO)

Ko će drugi, ako ne oni!

Milena Kačevenda i Marko Đedović u hotelu su opet pročešljali aktuelni odnos Sofije Janićijević. Borislava Tezića Terze i trudne Milice Veličković.

- Kako ti deluje Terza sad sa svim ovim njegovim budalaštnama? - pitala je Kačevenda.

- Ma budi Bog sa nama, ne zna se koji mu je potez od kog gori - rekao je Đedović.- Pritom ja mu ništa ne verujem, apsolutna nula. Pritom Milica sa ultimatumima. Taj ultimatum mi je glupost teška - rekla je Milena.

- Pritom to neće promeniti stvar, on će i dalje biti "NN" otac i vukljaće se po sudovima - rekao je Đedović.

- Ako si sa Perom možeš da viđaš dete, ako si sa Žikom ne možeš, to je takva glupost - rekla je Kačevenda.

- Sad je splasla sa emocijama i mnogo otvorenije se vide emocije prema njemu, sad je samo poenta dete i Sofija, pa to su dve neuporednive stvari- dodala je ona.

- Pa naravno, a i to da li je sa ovom ili onom, nema veze sa viđanjem deteta. To je sad samo da ih rešeta, jer su joj uradili to što jesu - rekao je Đedović.

- On misli da će jednom izjavom rešiti problem, a Sofija mu se smeje jer zna da on se*e - rekla je Milena.

- Rekli su mi da njih dvoje svo vreme komuniciraju pogledom - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.