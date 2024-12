Au, kakav preokret: Kadra ubeđen da bi Sofija ostala trudna da Milica nije ušla u rijaliti, usledio njen šok odgovor! (VIDEO)

Sofija se više ne ustručava!

U toku je ''Debata'', Sofija Janićijević otkrila je da se preko prevare ne prelazi, zato što čaša koja se jednom slomi, ne može ponovo da se sastavi.

- Ja se uvek vraćam na svoj prvi brak i po tome je jasno da nema pomirenja i da nisam za to. Malopre mi je bilo zanimljivo, a to je možda i ključ svega ovoga. Terza i Milica sada nemaju nikakvu perspektivu, a malo je degutantno da pričamo šta će raditi kada se beba nije ni rodila - rekao je Ivan.

- Da li si za to da ga Milica upiše kao NN ili ne? - upitao je Đedović.

- Ja sam za to da ga upiše NN - rekao je Ivan.

- Ja sam bila tako trudna i divna u ''Narod pita'', mislila sam da mi sve ruže cvetaju i ja pričam: ''Treba zbog dece da roditelji imaju dobar odnos''. Stvarno sam bila smešna - rekla je Milica.

- Sofija na kojoj si ti strani? - upitao je Đedović.

- Ja sam za to da se prevara ne oprašta, čaša koja se jednom slomi ne može više da se sastavi - rekla je Sofija.

- Simpatična je, zato što je govorila: ''Ja nisam Milica, ja preko uvreda ne prelazim'', a onda posle svake svađe završi u krevetu sa monstrumom -rekla je Milica.

- Mi smo imali dve svađe. Ja sam u ovoj situaciji pogrešila jer nisam pazila da li ću da se okliznem kada sam gazila po ledu. Verovala sam čoveku koji me izdao. Sve što vidimo sada, kako on izlazi iz odnosa i meni se ovako obraća, to je jako loše. Ja kod njega primećujem da zaista želi da se pokaje za sve ovo i ne mogu da mu zamerim jer ću mu ugroziti sreću - rekla je Sofija.

- Pa ti znaš da će ti se on vratiti - rekao je Kadra.

- Ne lupaj - rekla je Sofija.

- Ti voliš njegov utorak za početak, druga stvar on je tebi kleknuo kao da se radi o tebi, a ne o Milici. Ti se njemu smeškaš jer znaš da će ti se vratiti. Milica je pogrešila što je došla sada, a ne u maju. Da je došla u maju, Sofija bi bila već trudna. Kako je moguće da baš kad je ona ušla, ti prebaciš priču na Medu? - upitao je Kadra.

- Opušteno, ona bi abortirala, to joj nije strano - rekla je Milica.

- Milica je počela priču o Medi - rekla je Sofija.

