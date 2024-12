ŠOK: Tijana Ajfon priznala da su ona i Gastoz bili intimni, a evo šta misli o vezi njega i Anđele! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Tijanu Ajfon koja će ove večeri govoriti o mnogim aktuelnim temama.

Naime ona se na samom startu osvrnula na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza kojeg poznaje dugi niz godina.

- Tijana, ti znaš i Anđelu i Gastoza, kako ih komentarišeš? - upitao je Joca.

- Anđela je baš dosta stvari uzela od mene pre ulaska, ja sam mislila da je ona bezobrazna i arogantna, ali ona je toliko bila mila i draga. Meni su najzanimljiviji klipovi nje i Gastoza, ali ona mora malo da se opusti jer Gastoz ne voli takve devojke - rekla je Tijana.

- Potpuno je drugačiji tip bio Gastozovih devojaka - rekao je Joca.

- Gastoz nema tip devojke, on ima dve devojke koje je najviše u životu voleo i to je to. Anđela se njemu sviđa, njemu je lepo i on sad ubija vreme. On nije zaljubljen, to zatvoren prostor. On ne može da bude napolju sa jednom devojkom - rekla je Tijana.

- Da li veruješ Gastozu kada kaže: ''Mene Anđelina prošlost ne zanima'' - upitao je Joca.

- Da, njega to ne zanima - rekla je Tijana.

- Da li ste ti i Gastoz bili intimni? - upitao je Joca.

- Jesmo, ali mi smo ručali, izlazili, zezali. On je predivna osoba i on je u svakom trenutku raspoložen - rekla je Tijana.

- Da li možeš da shvatiš da je ovo sad ista Anđela kao ona iz ''Zadruge 6'' - upitao je Joca.

- Pa sad mi je super, baš mi je slatka i micasta - rekla je Tijana.

- Koliko muškarac može da utiče na tebe? - upitao je Joca.

- Mnogo, Anđeli je prošla veza totalni promašaj. U spoljnom svetu su mnogo gore stvari, ovo u rijalitiju je mala beba, ali to je javno. Napravila je stvarno katastrofu - rekla je Tijana.

- Da li misliš da će ostati zajedno? - upitao je Joca.

- Pa malo je prošlo vremena da bih znala. Nije se ni Gastoz slučajno zakačio za Anđelu - rekla je Tijana.

Autor: N.P.