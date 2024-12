Majka Teodore Delić van sebe zbog ćerkinog sukoba sa Terzom: Uznemirena sam, njenom ocu ne smem ni da kažem jer IMA ŠEĆER!

Teodora Delić na stubu je srama u "Eliti" otkako je ušla prevarena i trudna Milica Veličković. Naime, njih dve su bile prijateljice, a Teodora je optužena od strane cimera da je posredovala između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević i prikrivala njihove nemoralne radnje zbog kojih je trudna Milica lila suze.

Njena majka Slavica Delić za Pink.rs objašnjava da je njena ćerka bila bliža sa Terzom nego sa Milicom, te da se Veličkovićeva ogrešila o nju.

- Teodora je više bila Terzin prijatelj nego Miličin. Kada je bila ta veridba, pitala sam zašto idu, nisam znala da su toliko povezani. Nenad je bio bliži sa Milicom, Teodora sa Terzom... Tamo su se lepo proveli, ništa posebno ona nije bila bliska sa Milicom, mada joj je bila rame za plakanje u sedmoj sezoni, kada ju je Terza vređao, kada su se svađali... Teodora ju je tešila i prilazila prijateljski. Međutim, kada je čula da je Milica izbacivala slike sa Takijem i pisala ružno o njoj, onda je shvatila da joj Milica nije pravi prijatelj. Nije ona pokrivala Terzu i Sofiju, već samo nije htela nikome ništa da priča, ali videla je o čemu se tu radi - da su se ljubili, smuvali i ostalo... Teodora nije shvatala kako se to napolju gleda, da to Milica sve to vidi. Zbog toga je Milica počela da je pljuje po Instagramu i kači neke slike koje nemaju veze sa Teodorom. Mislim da je Milica tu pogrešila u proceni Teodore - objasnila je Slavica.

U međuvremenu došlo je do žestoke svađe između Teodore i Terze, koji ju je obasuo ozbiljnim uvredama i psovkama, što je njenoj mami, kako nam je priznala, teško palo.

- To sam videla, mnogo me je to pogodilo. Baš sam se nasekirala i uznemirila, nisam Teodorinom tati ni da kažem za to, on ima šećer, previše je osetljiv na nju. Terza kad pukne krene tako da je proziva, hteo je Sofiju. Terza i Sofija su se gledali, smeškali Milici, Teodora je sve to videla i to jeste tako. Pošto je Teodora od strane Milice osuđena da ih je pokrivala, sada je ustala i rekla šta je videla. Terzić to nije očekivao od Teodore, pa je pukao i svašta joj rekao - objasnila je Teodorina mama za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević